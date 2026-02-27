#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+2°
$
501.75
591.96
6.52
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+2°
$
501.75
591.96
6.52
Қоғам

Шымкентте студенттерді әлеуметтік желі арқылы алдаған күдіктілер ұсталды

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, сурет - Zakon.kz жаңалық 27.02.2026 12:16 Фото: Zakon.kz
Шымкент қаласының полиция департаменті киберқылмысқа қарсы іс-қимыл басқармасының қызметкерлері мегаполистегі жоғары оқу орындарының бірінің студенттерін алдау схемасының жолын кесті.

Тергеу мәліметтері бойынша, 2025 жылдың қазан айынан бастап екі күдікті TikTok әлеуметтік желісі арқылы студенттердің парақшаларын анықтап, арнайы боттардың көмегімен олардың ұялы телефон нөмірлері мен жеке деректерін жинаған.

Кейін оқу орнының портал жүйесі арқылы студенттердің үлгерім көрсеткіштерін тексеріп, кейбір студенттердің сынақтар бойынша жеткіліксіз балдары барын анықтаған.

Күдіктілер студенттерге уақытша нөмірлер арқылы мессенджерде хабарласып, өздерін университет қызметкерлері ретінде таныстырған. Олар сынақтан өту үшін бір балл жетіспейтінін, сол себептен академиялық қарыз немесе емтиханға жіберілмеу қаупі бар екенін айтып, "мәселені шешіп беруді" және бағаларды "түзетуді" ұсынған.

Осы жалған қызмет үшін әр студенттен 70-80 мың теңге алып, хабарсыз кеткен. Қазіргі таңда күдіктілердің алты эпизодқа қатысы бар екені анықталды, тергеу амалдары жүргізілуде. Полиция азаматтарды интернет-алаяқтардың әрекеттеріне қарсы сақ болуға шақырады.

Әлеуметтік желілер мен мессенджерлер арқылы түрлі ұйымдар немесе қызметтердің атынан хабарласқан жағдайда, "шұғыл мәселе" деп қорқытып ақша аударуға көндіру әрекеттеріне сенбеңіз.

Жеке деректеріңізді, растау кодтарын бөгде адамдарға бермеңіз, бейтаныс тұлғалардың шоттарына ақша аудармаңыз. Күдік туындаған жағдайда хабарлауды дереу тоқтатып, құқық қорғау органдарына жүгініңіз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
3 мыңнан астам SIM-карта тәркіленді: Шымкентте интернет-алаяқтарға қызмет көрсеткен арна жойылды
13:28, 17 ақпан 2026
3 мыңнан астам SIM-карта тәркіленді: Шымкентте интернет-алаяқтарға қызмет көрсеткен арна жойылды
Атырауда ер адам әлеуметтік желі арқылы адамдарды 3 млн теңгеге алдаған
19:30, 26 ақпан 2026
Атырауда ер адам әлеуметтік желі арқылы адамдарды 3 млн теңгеге алдаған
Атырауда полиция тұрғындарды тонаған 3 күдіктіні қолға түсірді
12:09, 13 тамыз 2024
Атырауда полиция тұрғындарды тонаған 3 күдіктіні қолға түсірді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Илия Топурия дал согласие на поединок с Арманом Царукяном
13:16, Бүгін
Илия Топурия дал согласие на поединок с Арманом Царукяном
Казахстан проиграл Узбекистану и стал обладателем "бронзы" чемпионата Азии
12:57, Бүгін
Казахстан проиграл Узбекистану и стал обладателем "бронзы" чемпионата Азии
Казахстан узнал своё место в таблице коэффициентов УЕФА
12:38, Бүгін
Казахстан узнал своё место в таблице коэффициентов УЕФА
Дзюдоист из Казахстана проиграл узбеку в первой же схватке в Ташкенте
12:24, Бүгін
Дзюдоист из Казахстана проиграл узбеку в первой же схватке в Ташкенте
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: