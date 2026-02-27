#Референдум-2026
Қоғам

Электрлі самокат жүргізушілеріне талап күшейтіледі

Самокат, самокаты, самокатчики, электросамокаты, электрический самокат, электрические самокаты, сурет - Zakon.kz жаңалық 27.02.2026 13:56 Фото: Zakon.kz
Елімізде электрлі самокаттарды пайдалану ережелері қатаңдатылады. Себебі өткен жылы Алматыда самокаттарға қатысты 386 жол-көлік оқиғасы тіркеліп, 400-ден астам адам зардап шеккен.

Бұл туралы қалалық Полиция департаменті хабарлады.

Енді жаңа талапқа сәйкес, жалға берілетін электрлі самокаттар міндетті түрде тіркеуден өтіп, сақтандырылуы тиіс. Кикшеринг компаниялары самокаттардың техникалық жағдайын бақылап, пайдаланушылардың жеке басын және жүргізуші куәлігінің бар-жоғын тексеруге міндеттеледі, деп жазады qazaqstan.tv.

Сонымен қатар әр самокатқа тіркеу нөмірі беріледі, әрі олар жаяу жүргінші жолдарымен жүруіне тыйым салынады.

Тек веложолдармен, веложолақтармен, егер ондай инфрақұрылым болмаған жағдайда жолдың оң жақ шетімен қозғала алады. Қараңғы уақытта жарық құралдарын қосу міндеттелмек.

Қазіргі таңда самокаттар Алматы қаласының өзекті тасымалдаушы және ол дамып келеді. Оған шектеу қоя алмаймыз. Ең бастысы қауіпсіздікке тиесілі жол жүру ережесіне сәйкес бүкіл құжаттары болуы тиіс. Егер де жол куәлігі болмаған жағдайда 5 АЕК айыппұл салынады. Жүргізуші куәлігі бар-жоқтығы жалға беруші компанияларға жүктелген. Айдын Меркімбаев, қалалық ПД профилактика және үйлестіру жұмысының өкілі
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Былтыр елімізде 30 мыңнан аса жол-көлік апаты тіркелген
10:28, 14 қаңтар 2025
Былтыр елімізде 30 мыңнан аса жол-көлік апаты тіркелген
Елордада өткен түнде 140-тан астам жол апаты болып, 12 адам зардап шекті
12:44, 13 қазан 2024
Елордада өткен түнде 140-тан астам жол апаты болып, 12 адам зардап шекті
Алматыда автобуспен болған апаттан 25 адам зардап шекті: олардың жағдайы туралы не белгілі
17:05, 26 маусым 2024
Алматыда автобуспен болған апаттан 25 адам зардап шекті: олардың жағдайы туралы не белгілі
