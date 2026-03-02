#Референдум-2026
Қоғам

Қазақстан үш жаңа келісімшартқа қол қоюды жоспарлап отыр

Лекарственные препараты, лекарства, лекарство, аптека, аптеки, цены на лекарства, медикаменты, таблетки, цены на лекарство, стоимость лекарств, сурет - Zakon.kz жаңалық 02.03.2026 11:56 Фото: pexels
Премьер-министрінің орынбасары – мәдениет және ақпарат министрі Аида Балаева департаменттік сауалға берген жауабында Қазақстанның дәрі-дәрмек өндірушілерімен жасалып жатқан келісімшарттар туралы айтып өтті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ол еске салғандай, 2025 жылғы желтоқсаннан бастап инвестициялық келісімшарттар жүйесі іске қосылған. Бұл механизм инвесторларға ғылымды дамыту, дәрі-дәрмектің өндірісін отандық локализациялау, технологияларды трансферттеу және экспорт көлемін 40%-ға дейін арттыру міндеттерін қарастырады.

Сонымен қатар, жүйе бірнеше преференцияны ұсынады: корпоративтік табыс салығынан босату, ҚҚС және импорттық жабдықтарға кедендік баждан босату, инфрақұрылымдық мемлекеттік қолдау және жер учаскелеріне конкурссыз қол жеткізу.

"Бүгінгі таңда жетекші фармацевтикалық өндірушілермен, оның ішінде Еуропа, Қытай және Үндістан елдерінен келетін серіктестермен жалпы сомасы 316,3 млрд теңге болатын 6 келісімшартқа қол қойылды. Осы келісімдер негізінде Қазақстанда дәрі-дәрмек өндірісінің үлесі 2028 жылға қарай 15%-дан 42%-ға дейін өсуі күтілуде. Жоспар бойынша шамамен 400 атаулы дәрі-дәрмек өндіріледі және 1100-ден астам тұрақты жұмыс орны құрылады", – деп атап өтті Балаева.

Сонымен қатар, қазір қарастырылып жатқан үш жаңа жоба бойынша ұсыныстар түскен.

"Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша тұрақты, бәсекеге қабілетті және технологиялық дамыған фармацевтикалық сала құру мақсатында Қазақстан Республикасының фармацевтикалық және медициналық өнеркәсібін 2030 жылға дейін дамыту концепциясының жобасы әзірленді. Қазіргі таңда бұл жоба келісімге қойылу сатысында", – деп қосымша мәлімдеді Балаева.

Еске салайық, бұған дейін Қазақстанда неміс дәрісінің және америкалық вакцинаның тіркелімі алынғаны хабарланған еді.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
