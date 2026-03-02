Жетісу облысында полицейлер жолда көлігі бұзылып қалған жүргізушіге көмектесті
Алматы – Өскемен тас жолының 511-шақырымында батальон патрульдік полициясының қызметкерлері Едил Дихамбаев және Асет Тезекбаев жолда қиындыққа тап болған жүргізушіні көрді.
Toyota Camry автокөлігінің дөңгелегі жарылып, жүргізуші қауіпсіз жерде тоқтауға мәжбүр болды.
Полицейлер дереу көлікті тоқтатып, жүргізушіге дөңгелекті ауыстыруға көмектесті.
Қысқа ғана әрекет – жүргізушінің қауіпсіз әрі тыныш түрде сапарын жалғастыруына мүмкіндік берді.
Полиция қызметкері – тек заңды қорғап қана қоймай, сонымен қатар адамдарға көмек көрсетуге дайын екенін дәлелдейді.
Шын мәнінде, әрбір кішігірім қолдау – қоғамдағы сенім мен адамгершіліктің жарқын көрінісі.
