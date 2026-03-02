#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
497.56
586.92
6.44
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
497.56
586.92
6.44
Қоғам

Жетісу облысында полицейлер жолда көлігі бұзылып қалған жүргізушіге көмектесті

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, сурет - Zakon.kz жаңалық 02.03.2026 12:54 Фото: Zakon.kz
Алматы – Өскемен тас жолының 511-шақырымында батальон патрульдік полициясының қызметкерлері Едил Дихамбаев және Асет Тезекбаев жолда қиындыққа тап болған жүргізушіні көрді.

Toyota Camry автокөлігінің дөңгелегі жарылып, жүргізуші қауіпсіз жерде тоқтауға мәжбүр болды.

Полицейлер дереу көлікті тоқтатып, жүргізушіге дөңгелекті ауыстыруға көмектесті.

Қысқа ғана әрекет – жүргізушінің қауіпсіз әрі тыныш түрде сапарын жалғастыруына мүмкіндік берді.

Полиция қызметкері – тек заңды қорғап қана қоймай, сонымен қатар адамдарға көмек көрсетуге дайын екенін дәлелдейді.

Шын мәнінде, әрбір кішігірім қолдау – қоғамдағы сенім мен адамгершіліктің жарқын көрінісі.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Ақмола облысында полицейлер көлігі бұзылып, жолда қалған шетел азаматтарына көмек көрсетті
17:58, 22 желтоқсан 2025
Ақмола облысында полицейлер көлігі бұзылып, жолда қалған шетел азаматтарына көмек көрсетті
Қызылордада полицейлер қиын жағдайда қалған Қырғызстан азаматына қол ұшын созды
10:32, 30 желтоқсан 2024
Қызылордада полицейлер қиын жағдайда қалған Қырғызстан азаматына қол ұшын созды
Қостанай облысында полицейлер Барселонаға бет алып, жолда қиындыққа тап болған қытай әйеліне көмектесті
18:41, 03 қараша 2025
Қостанай облысында полицейлер Барселонаға бет алып, жолда қиындыққа тап болған қытай әйеліне көмектесті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Бывший чемпион UFC "анонсировал" бой с Хамзатом Чимаевым
15:22, Бүгін
Бывший чемпион UFC "анонсировал" бой с Хамзатом Чимаевым
Джон Джонс ведёт переговоры о бое на UFC в Белом доме
14:44, Бүгін
Джон Джонс ведёт переговоры о бое на UFC в Белом доме
Даниил Медведев высказался о победе на топ-турнире в Дубае
14:18, Бүгін
Даниил Медведев высказался о победе на топ-турнире в Дубае
"Кызылжар" обновил логотип клуба
13:47, Бүгін
"Кызылжар" обновил логотип клуба
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: