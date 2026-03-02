#Референдум-2026
Қоғам

Қызылордада 84 кәмелетке толмаған жасөспірім полицияға жеткізілді

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, сурет - Zakon.kz жаңалық 02.03.2026 14:13 Фото: unsplash
Қызылорда қаласында "Заң және Тәртіп" қағидатын іске асыру аясында 28 ақпан мен 2 наурыз аралығында "Жасөспірім" жедел-профилактикалық іс-шарасы өткізілуде.

Іс-шара барысында алкогольдік ішімдік ішетін, заңды өкілдердің ілесіп жүруінсіз түнгі уақытта үй-жайлардан тыс болатын, тыныштықты бұзатын, ұсақ бұзақылық жасайтын кәмелетке толмағандарды, сондай-ақ оларды қоғамға қарсы іс-әрекеттер жасауға тартатын адамдарды анықтау бойынша және жастардың шоғырлану орындарын (аулалар, жертөлелер және т.б.) тексеру жұмыстары жүргізілуде.

Іс-шараның екі күнінде ішкі істер органдарына 84 құқық бұзушы жеткізілді. Түнгі уақытта заңды өкілдерінің еріп жүруінсіз ойын-сауық кешендерінде және тұрғын жайдан тыс жерде жүргендері үшін 64 жасөспірім анықталып, олардың заңды өкілдеріне әкімшілік хаттамалар толтырылды, ал қадағалаусыз жүрген сегіз бала Кәмелетке толмағандарды бейімдеу орталығына жеткізілді.

Кәмелетке толмаған адамды тәрбиелеу және (немесе) оған білім беру, оның құқықтары мен мүдделерін қорғау жөніндегі міндеттерді орындамау бойынша 8 дерек анықталды. Кәмелетке толмағандардың және олардың ата-аналарымен профилактикалық жұмыстар жүргізілді.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
