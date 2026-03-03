#Референдум-2026
Қоғам

Ақтөбеде жанармай бекетінде жарылыс болды

Пожар на складе, горящие склады, горящий склад, тушение склада, возгорание складских помещений, пожарный, пожарные, пожарная служба, тушение пожара, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.03.2026 10:07 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
2026 жылғы 3 наурызда таңертең Ақтөбе қаласының Алматы ауданында Ақжар көшесіндегі авто-газ құю станциясында (АГҚС) өрт салдарынан жарылыс орын алды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қалалық Төтенше жағдайлар департаментінің (ТЖД) баспасөз қызметі мәлімдегендей, "Экогаз" АГҚС аумағында "Кирпичный" тұрғын алабында  жерүсті резервуарында газ-ауа қоспасының жарылысы орын алды.

Оқиға салдарынан екінші жерүсті цистерна, газ тасымалдаушы автокөлік және операторлық бөлме өртенді. Қаза тапқандар мен зардап шеккендер жоқ. Оқиғаның себебі анықталуда.

"Төтенше жағдайлар департаментінің күштері мен құралдары дереу оқиға орнына жетіп, өрт сөндіру жұмыстарына кірісті. Өрт сөндірушілердің үйлесімді әрекеті арқасында өрт толық сөндірілді", – делінген хабарламада.

Оқиғаның нақты себебі анықталуда.

Айта кетейік, 2026 жылғы 26 ақпанда Щучинск қаласындағы кафеде де жарылыс болып, жеті адам қаза тапқан еді.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
"Қарағанды – Жезқазған" жолының құрылысы қашан басталатыны белгілі болды
10:18, Бүгін
"Қарағанды – Жезқазған" жолының құрылысы қашан басталатыны белгілі болды
Алматы облысыда жанармай құю станциясында өрт шықты: жанармай көлігінің жүргізушісі зардап шекті
22:46, 14 желтоқсан 2023
Алматы облысыда жанармай құю станциясында өрт шықты: жанармай көлігінің жүргізушісі зардап шекті
Алматыда жол апаты болды, көлік жанармай құю бекетіне соғылды
10:41, 03 маусым 2025
Алматыда жол апаты болды, көлік жанармай құю бекетіне соғылды
