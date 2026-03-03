#Референдум-2026
Қоғам

Цифрлық кеңістіктегі профилактика: буллинг пен интернет-алаяқтыққа қарсы жоба

Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных, личные данные, персональные данные, защита персональных данных, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.03.2026 11:47 Фото: freepik
16 жастағы оқушы Платон Рыхликов "Заң және тәртіп" қағидатына негізделген әлеуметтік бейнероликтер топтамасын іске қосты.

Жоба жасөспірімдер арасында құқықтық мәдениетті қалыптастыруға және құқық бұзушылықтардың алдын алуға бағытталған. Жобада бүгінгі жасөспірімдер үшін өзекті тақырыптар қамтылған: есірткі қылмыстары, интернет-алаяқтық, буллинг, сталкинг, жол қозғалысы ережелерін бұзу және бұзақылық әрекеттер.

Reels форматындағы қысқа бейнелер мектеп оқушылары күнделікті өмірде тап болуы мүмкін жағдайларды шынайы үлгіде көрсетуге мүмкіндік береді.

Сценарийде жастарды заңсыз әрекеттерге тартудың кең таралған тәсілдері, соның ішінде "жеңіл табыс" уәдесімен тыйым салынған заттарды таратуға үгіттеу, интернет арқылы жасалатын алаяқтық схемалар, әлеуметтік желілердегі қудалау мен қоғамдық орындардағы агрессивті мінез-құлық көріністері бейнеленеді.

Әрбір сюжетте мұндай әрекеттердің салдары мен қолданыстағы заңнамада көзделген жауапкершілік мәселесіне айрықша назар аударылады.

Сарапшылардың пікірінше, мұндай бастамалар – жастардың заңға құрметпен қарау мәдениетін қалыптастыру ісіне өздерінің белсенді қатысуының жарқын көрінісі. Қазіргі таңда құқық бұзушылықтың алдын алу жұмыстары дәстүрлі дәріс пен кездесулер аясынан шығып, жасөспірімдер уақытын жиі өткізетін цифрлық кеңістікке ойысып отыр.

Платон Рыхликовтің әлеуметтік медиажобасы "Заң және тәртіп" қағидатын заманауи әрі жас буынға түсінікті форматта жеткізуге болатынын дәлелдейді. Сонымен қатар профилактика шараларының өзі де жасөспірімдердің бастамасымен жүзеге асуы мүмкін екенін көрсетеді.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
