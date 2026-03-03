#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+2°
$
502.6
589.95
6.5
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+2°
$
502.6
589.95
6.5
Қоғам

Қазақстанда ауыл жолдары кезең-кезеңімен асфальтталады

Ремонт дорог, ремонт дороги, дорожно-ремонтные работы, дорожные работы, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.03.2026 14:43 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Көлік министрі Нұрлан Сауранбаев 2026 жылғы 3 наурызда Үкіметтегі брифинг барысында ауылдар арасындағы барлық жолдарды міндетті түрде асфальттаудан бас тарту бюджет қаражатын ұтымды пайдаланумен байланысты екенін мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Оның айтуынша, көптеген ауылдарға асфальт жол төселеді.

"Бұл — тірек ауылдар, сондай-ақ 500-ден астам көлік қатынайтын немесе 500-ден көп тұрғыны бар елді мекендер. Барлық шекара маңындағы ауылдар заң бойынша асфальт жолмен қамтамасыз етілуі тиіс. Ауыл жолдары туралы айтылған мәселе — жай ғана мысал", — деді Нұрлан Сауранбаев.

Ол Қазақстан аумағы бойынша әлемдегі ең ірі он елдің қатарына кіретінін, алайда халық тығыздығы төмен мемлекет екенін атап өтті.

"Сондықтан инфрақұрылымға өте үнемді әрі тиімді қарауымыз қажет. Егер тұрғындары аз әрбір ауылға асфальт төсейтін болсақ, қаржы жетпейді. Бұйрықта қарастырылған шешім өте қарапайым. Мысалы, аудан әкімдігіне 500 млн теңге бөлінеді — бұдан артық қаражат жоқ. Осы қаржыға бір ауылға асфальт жол салып, толық жұмсауға болады, себебі асфальт жол салу бес есе қымбат. Немесе сол қаражатқа бес ауылға қиыршық тас жол салуға мүмкіндік бар. Мәселе осында. Қаржы көбейіп, экономика мүмкіндік берген кезде бұл жолдарды кейін асфальттаймыз. Бұл — қаражатты ұтымды пайдалану тәжірибесі. Мұндай тәжірибе, мысалы, Германияда да қолданылады", — деді министр.

2026 жылғы 20 ақпанда Көлік министрлігі облыстық және аудандық маңызы бар кірме автомобиль жолдарын салу, реконструкциялау және жөндеу кезінде асфальтбетон және цементбетон жабындарын қолдануға уақытша шектеулер енгізу туралы бұйрық жобасын дайындағаны белгілі болды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Жаңаөзен – Түрікменстан шекарасындағы жол төрт жолақты болады
15:13, Бүгін
Жаңаөзен – Түрікменстан шекарасындағы жол төрт жолақты болады
Қазақстанда 2029 жылға дейін 10 мың шақырым автожол жөнделеді
10:29, Бүгін
Қазақстанда 2029 жылға дейін 10 мың шақырым автожол жөнделеді
Қазақстанда жол салуда модификацияланған битум қолданылатын болады
10:44, Бүгін
Қазақстанда жол салуда модификацияланған битум қолданылатын болады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Алимханулы повезло: принявший ислам звезда бокса лишён титула чемпиона мира
17:32, Бүгін
Алимханулы повезло: принявший ислам звезда бокса лишён титула чемпиона мира
"Каспий" подписал контракт с 22-летним сербским полузащитником
16:57, Бүгін
"Каспий" подписал контракт с 22-летним сербским полузащитником
WBA "наказала" топового казахстанского боксёра перед боем в Ташкенте
16:41, Бүгін
WBA "наказала" топового казахстанского боксёра перед боем в Ташкенте
Молодой воспитанник "Астаны" уехал в чемпионат Беларуси
16:19, Бүгін
Молодой воспитанник "Астаны" уехал в чемпионат Беларуси
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: