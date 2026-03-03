Қазақстан алтын сатып алудан әлемде 2-орынға шықты
2025 жылдың басында бір трой унциясының бағасы шамамен 2,8 мың доллар болса, биыл 5 мың доллардан асты, деп жазады qazaqstan.tv.
Осылайша алтынның құны бұрын-соңды болмаған, рекордтық деңгейге көтерілді. Бағаның күрт өсуіне геосаяси шиеленістің күшеюі себеп болған.
Былтыр сары металды ең көп сатып алған елдердің қатарында Польша, Әзірбайжан, Бразилия, Түркия, Өзбекстан мен Қырғызстан да бар.
Еліміз алтын сату бойынша да белсенді мемлекеттер қатарында, екінші орында тұр. 2022–2024 жылдары Ұлттық банк резервтердің өтімділігін сақтау және әртараптандыру үшін 44,4 тонна бағалы металл сатқан.
Әлемнің орталық банктері өз қорларында 36,5 мың тоннадан астам алтын сақтап отыр.
Бірінші орында АҚШ тұр – шамамен 8,1 мың тонна. Кейінгі сатыда Германия, Италия жайғасқан. Ал Қазақстан 16-орында тұр.