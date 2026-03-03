#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+2°
$
502.6
589.95
6.5
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+2°
$
502.6
589.95
6.5
Қоғам

Қазақстан алтын сатып алудан әлемде 2-орынға шықты

Золотые слитки, золотой слиток, золото, накопления, сбережения, слитки из золота, слиток, слитки, мерные слитки, мерный слиток, инвестиционное золото, стоимость золота, цена золота , сурет - Zakon.kz жаңалық 03.03.2026 16:39 Фото: пресс-служба Национального банка РК
Қазақстан алтын сатып алу жағынан әлемде 2-орынға шықты. Финпром дерегінше, былтыр еліміз бағалы металдың 57 тоннасын иеленді.

2025 жылдың басында бір трой унциясының бағасы шамамен 2,8 мың доллар болса, биыл 5 мың доллардан асты, деп жазады qazaqstan.tv.

Осылайша алтынның құны бұрын-соңды болмаған, рекордтық деңгейге көтерілді. Бағаның күрт өсуіне геосаяси шиеленістің күшеюі себеп болған.

Былтыр сары металды ең көп сатып алған елдердің қатарында Польша, Әзірбайжан, Бразилия, Түркия, Өзбекстан мен Қырғызстан да бар.

Еліміз алтын сату бойынша да белсенді мемлекеттер қатарында, екінші орында тұр. 2022–2024 жылдары Ұлттық банк резервтердің өтімділігін сақтау және әртараптандыру үшін 44,4 тонна бағалы металл сатқан.

Әлемнің орталық банктері өз қорларында 36,5 мың тоннадан астам алтын сақтап отыр.

Бірінші орында АҚШ тұр – шамамен 8,1 мың тонна. Кейінгі сатыда Германия, Италия жайғасқан. Ал Қазақстан 16-орында тұр.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Қазақстан алтын сатып алудан көш бастады
12:28, 04 шілде 2025
Қазақстан алтын сатып алудан көш бастады
Шілде айында Қазақстан азаматтары қанша алтын құйма сатып алды
18:52, 22 тамыз 2023
Шілде айында Қазақстан азаматтары қанша алтын құйма сатып алды
Тас жолдағы велоспорт: Қазақстан құрамасы Азия чемпионатында алтын медаль иеленді
19:29, 07 ақпан 2025
Тас жолдағы велоспорт: Қазақстан құрамасы Азия чемпионатында алтын медаль иеленді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Алимханулы повезло: принявший ислам звезда бокса лишён титула чемпиона мира
17:32, Бүгін
Алимханулы повезло: принявший ислам звезда бокса лишён титула чемпиона мира
"Каспий" подписал контракт с 22-летним сербским полузащитником
16:57, Бүгін
"Каспий" подписал контракт с 22-летним сербским полузащитником
WBA "наказала" топового казахстанского боксёра перед боем в Ташкенте
16:41, Бүгін
WBA "наказала" топового казахстанского боксёра перед боем в Ташкенте
Молодой воспитанник "Астаны" уехал в чемпионат Беларуси
16:19, Бүгін
Молодой воспитанник "Астаны" уехал в чемпионат Беларуси
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: