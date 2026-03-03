Алматы облысында 2006 жылғы кісі өлтіру ісі ашылды: кінәлі 19 жылдан кейін сотталды
Қадағалау органының қызметкерлерінің бастамашылығының арқасында қылмысқа қатысқан үшінші сыбайлас анықталып, сотталды.
Істің мән-жайы:
2006 жылғы қыркүйекте Алматы қаласында үш адам такси жүргізушісі ретінде Қырғыз Республикасының азаматшасын автокөлікке отырғызған. Әйел адам буындырылып өлтірілген, оның жеке заттары ұрланған, ал мәйіті "Алматы – Қапшағай" тасжолына тасталған.
2007 жылы екі сыбайлас сотталған, алайда үшінші тұлғаға қатысты іс жүргізу тоқтатылған. Қылмыстық іс мұрағатта болған және талаптарға қайшы түрде өткен жылдардағы ашылмаған кісі өлтірулер тізіміне енгізілмеген.
Прокурорлық қадағалаудың рөлі:
Бұл жасырын қылмысты анықтау Алматы облысы прокуратурасының қызметкерлері Аида Иманалиева мен Алия Сарсекеева жүргізген мұқият талдамалық жұмыстың нәтижесінде мүмкін болды.
Өткен жылдардағы істерге жүргізілген мониторинг барысында олар негізсіз тоқтатылған іс жүргізуді және қылмыскерді іздестіруге тиісті бақылаудың болмағанын анықтады.
Прокуратура қызметкерлері деректер базаларына жан-жақты салыстыру жүргізіп, қосымша мәліметтер сұрату арқылы күдікті "К"-ның Қарасай ауданында нақты орналасқан жерін анықтады.
"Иманалиева мен Сарсекееваның бастамашылығы мен кәсібилігінің арқасында әділдік қалпына келтірілді. Олар тергеу органдарына нақты нұсқаулар беріп, тергеу барысын ерекше бақылауға алды", — деп атап өтті ведомство өкілдері.
Нәтиже және жауапкершілік:
2025 жылғы 9 шілдеде күдікті ұсталды. Дәлелдемелер жиналғаннан кейін іс сотқа жолданды.
2026 жылғы 24 ақпанда сот айыптау үкімін шығарып, кінәлі 16 жылға бас бостандығынан айырылды.
Үкім заңды күшіне енген жоқ.