Қоғам

Таяу Шығыс елдерінде жүрген қазақстандықтар үшін маңызды ақпарат: дәл қазір не білу қажет

Таяу Шығыс елдерінде жүрген қазақстандықтар үшін маңызды ақпарат: дәл қазір не білу қажет, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.03.2026 20:17 Сурет: Zakon.kz
Көлік министрлігі Азаматтық авиация Комитеті мүдделі мемлекеттік органдармен, ұйымдармен бірге отандық және шетелдік әуе компанияларымен бірлесіп, Қазақстан Республикасы азаматтарын Таяу Шығыс елдерінен қайтару жұмыстарын жүргізіп жатыр, деп хабарлайды Zakon.kz.

Атап айтқанда, "FlyDubai" әуе компаниясы 3 наурыз күні Дубай – Астана және Дубай – Алматы бағыттары бойынша 2 рейс орындады. Осы рейстермен барлығы 306 жолаушы (тиісінше 151 және 155 жолаушы) елге жеткізілді.

Қазіргі уақытта "Эйр Астана" әуе компаниясы Сауд Арабиясынан 3 наурызға жоспарланған рейстерді орындауда.


"Қазіргі кезде Медина қаласынан 290 орындық Airbus A320 әуе кемелерімен 2 рейс, сондай-ақ Жидда қаласынан жалпы сыйымдылығы 339 орындық Airbus A321 әуе кемелерімен 2 рейс орындалып жатыр. "SCAT" әуе компаниясы Қазақстан Республикасы азаматтарын алып келуге 290 орындық Boeing-767 әуе кемесімен Алматы – Маскат (Оман)-Алматы бағыты бойынша рейс жасауды жоспарлап отыр. Рейс Алматы қаласынан жергілікті уақыт бойынша сағат 19:00-де ұшады. Әуе компаниялары Таяу Шығыстағы ахуалды ескере отырып, Қазақстан Республикасы азаматтарын елге қайтару рейстерін одан әрі жалғастыруды жоспарлап отыр". Азаматтық авиация комитеті

"Қазақстанның авиациялық әкімшілігі" тәулік бойы жұмыс істейтін колл-орталық ашты:

+7 7172 77 98 21

+7 7172 79 82 13

+7 7172 79 82 14

Рейстердің мәртебесі туралы ақпараттарды білу үшін жолаушыларға төмендегі байланыс нөмірлеріне хабарласу ұсынылады:

Air Astana: +7 727 244 44 77; +7 7172 58 44 77; +7 702 702 44 77

FlyArystan: +7 727 331 10 10; WhatsApp: +7 702 702 02 27

SCAT Airlines: +7 7252 99 88 80

Qazaq Air: +7 727 356 14 14

Нұрсұлтан Назарбаев халықаралық әуежайы: +7 7172 702 999

Алматы халықаралық әуежайы: +7 727 228 00 19

Сондай-ақ жолаушыларға өзекті ақпаратты Қазақстанның Таяу Шығыс елдеріндегі дипломатиялық өкілдіктерінен нақтылау ұсынылады.

Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі:

+7 7172 72 05 00 (Консулдық қызмет департаменті);

+7 7172 72 01 11 (кезекші дипломат);

Қазақстан Республикасының Иран Ислам Республикасындағы Елшілігі (Тегеран қ.):

+98 21 2256 5933 (кезекші);

+98 936 208 4672 (ұялы телефон, WhatsApp);

Қазақстан Республикасының Горган қаласындағы Бас консулдығы:

+98 912 298 0350 (ұялы телефон);

+98 173 252 0443 (жұмыс телефоны);

+7 701 771 34 01 (WhatsApp);

Қазақстан Республикасының Бандер-Аббас қаласындағы Консулдығы:

+98 930 298 57 03 (ұялы телефон, WhatsApp);

Қазақстан Республикасының Иордания Хашимит Корольдігіндегі Елшілігі:

+962 777 688 885

Қазақстан Республикасының Біріккен Араб Әмірліктеріндегі Елшілігі:

+971 50 508 5226

+971 2 449 8778

Қазақстан Республикасының Дубай қаласындағы Бас консулдығы:

+971 50 570 1978

Қазақстан Республикасының Сауд Арабиясы Корольдігіндегі Елшілігі:

+966 55 663 0177

Қазақстан Республикасының Катар Мемлекетіндегі Елшілігі:

+974 5064 9955

+974 5100 0733

Қазақстан Республикасының Кувейт Мемлекетіндегі Елшілігі:

+965 6704 2545

Қазақстан Республикасының Ливан Республикасындағы Елшілігі:

+961 471 3467

+961 471 3447

Қазақстан Республикасының Бахрейн Корольдігіндегі Бас консулдығы:

+973 3348 0890

Қазақстан Республикасының Израиль Мемлекетіндегі Елшілігі:

+972 (3) 503 78 85 (кезекші);

+972 54 878 4608 (ұялы телефон, WhatsApp);

+972 53 272 1815 (ұялы телефон, WhatsApp);

+7 701 731 4177 (WhatsApp).

Қазақстан Республикасы Көлік министрлігі Азаматтық авиация комитеті Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігімен және әуе компанияларымен бірге жағдайды тұрақты бақылауда ұстап, қажетті шараларды қабылдауда.

Қазақстан Республикасы азаматтарына сабыр сақтауға, әуе компанияларымен және елшіліктермен тұрақты байланыста болуға, сондай-ақ тек ресми ақпарат көздеріне сүйенуге кеңес беріледі.

