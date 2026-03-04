#Референдум-2026
Қоғам

Өскемендегі қару-жарақ дүкендері полицияның жедел басқару орталығына қосылады

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, сурет - Zakon.kz жаңалық 04.03.2026 09:49 Фото: unsplash
Шығыс Қазақстан облысы полиция департаментінде Өскемен қаласындағы мамандандырылған қару-жарақ дүкендері мен қаруды орталықтандырылған сақтау пункттерінің басшыларымен жұмыс кездесуі өтті.

Жиынның басты тақырыбы — нысандардағы бейнебақылау жүйелерін кезең-кезеңімен ШҚО ПД Жедел басқару орталығына (ЖБО) қосу мәселесі болды.

Қатысушылар сыртқы және ішкі бақылау камераларын бірыңғай мониторинг жүйесіне интеграциялау үшін қажетті техникалық шешімдерді, өзара іс-қимыл алгоритмдерін және ұйымдастырушылық мәселелерді талқылады.

Қару-жарақ дүкендері мен қаруды орталықтандырылған сақтау пункттері террористік тұрғыдан осал нысандар тізбесіне енгізілгені атап өтілді. Бейнебақылау желісін ЖБО-ға беру іргелес аумақ пен нысан ішіндегі жағдайды нақты уақыт режимінде бақылауға, ал штаттан тыс жағдайлар туындаған кезде полиция жасақтарының іс-қимылын жедел үйлестіруге мүмкіндік береді.

Қазіргі уақытта облыс орталығында азаматтық және қызметтік қару сататын үш мамандандырылған дүкен және үш орталықтандырылған сақтау пункті жұмыс істейді.

Сауда нысандарының бір бөлігі ЖБО жүйесіне интеграцияланған, қалғандары кезең-кезеңімен қосылатын болады. ШҚО Полиция департаментінің бастығы, полиция генерал-майоры Ерлан Омарбеков полиция мен бизнес арасындағы бірлескен жұмыстың маңызына тоқталды.

"Бұл жерде әңгіме тек қауіпсіздік шаралары туралы болып отыр. Камераларды Жедел басқару орталығына қосу кез келген қатерге жедел әрекет етуге және ықтимал тәуекелдердің алдын алуға мүмкіндік береді. Бұл ретте ішкі қызметке және коммерциялық процестерге ешқандай араласу болмайды. Біздің ортақ міндетіміз — азаматтардың, нысан қызметкерлерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету және өңірдегі тұрақтылықты сақтау, — деді ол.

Бейнебақылау жүйелерін қосу жұмыстары нысан иелерімен және басшыларымен өзара іс-қимыл жасай отырып, жоспарлы түрде жалғасады.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Түркістан облысының полицейлері тұрғыннан қару-жарақ пен оқ-дәрі тәркіледі
13:35, 28 қараша 2023
Түркістан облысының полицейлері тұрғыннан қару-жарақ пен оқ-дәрі тәркіледі
Түркістан облысы Полиция департаментінде Тәуелсіздік күніне орай жиын өтті
12:39, 13 желтоқсан 2024
Түркістан облысы Полиция департаментінде Тәуелсіздік күніне орай жиын өтті
Арнайы ХҚКО-ның бұрынғы басшысы жүргізуші куәлігін алуға көмектескені үшін 32 млн теңгеден астам "табыс тапты"
13:09, 05 желтоқсан 2024
Арнайы ХҚКО-ның бұрынғы басшысы жүргізуші куәлігін алуға көмектескені үшін 32 млн теңгеден астам "табыс тапты"
