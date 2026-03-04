#Референдум-2026
Қоғам

ШҚО-да 13 адам қызылша жұқтырды

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача, сурет - Zakon.kz жаңалық 04.03.2026 12:59 Фото: Zakon.kz
ШҚО-да қызылшаға шалдыққандар көбейіп барады. Санитарлық-эпидемиологиялық бақылау департаментінің мәліметі бойынша, өңірде бүгінге дейін бұл ауруға 13 адам шалдыққан.

Мамандардың айтуынша, қызылша жұқпалы вирустық инфекция болғандықтан бұл өте жоғары көрсеткіш, деп жазады qazaqstan.tv.

Өңірде қызылшаға шалдыққан жалпы 13 науқастың 8-і тек Тарбағатай ауданынан ал 4 адам Өскемен қаласынан тағы бір науқас Глубокое кентінің тұрғыны. Олардың жетеуі бала.

Ал қызылшаға қарсы екпе тегін.

Халық вакцинаны өздері тіркелген емханаларда және мектептердегі егу кабинеттерінде салдыра алады. Ол еліміз бойынша жеткілікті мөлшерде бар.

Оқи отырыңыз
Қостанай облысында жыл басынан бері 150-ден астам адам қызылша жұқтырған
13:39, 26 ақпан 2026
Қостанай облысында жыл басынан бері 150-ден астам адам қызылша жұқтырған
Елімізде бір аптада 2,5 мың адам қызылша жұқтырды
14:38, 12 желтоқсан 2023
Елімізде бір аптада 2,5 мың адам қызылша жұқтырды
БҚО-да ауыз су сапасы тексерілді - бірқатар аудандарда сәйкессіздіктер анықталды
11:57, 16 қаңтар 2025
БҚО-да ауыз су сапасы тексерілді - бірқатар аудандарда сәйкессіздіктер анықталды
