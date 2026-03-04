#Референдум-2026
Қоғам

Қазақстандағы әйелдердің ғылым саласындағы қатысуы

Лаборатория, медицинская лаборатория, анализы, лабораторные пробирки, лаборатории, наука, исследование, исследования, лабораторные исследования, лабораторное исследование, научные исследования, научное исследование, сурет - Zakon.kz жаңалық 04.03.2026 13:11 Фото: pixabay
ҚР Президенті жанындағы Әйелдер және отбасы-демографиялық саясат мәселелері жөніндегі Ұлттық комиссия мүшесі Гүлмира Қанай 2026 жылғы 4 наурызда ОКҚ өткен брифингте қазақстандық әйелдердің ғылымға қатысу деңгейін жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Ол 2025 жылдан бастап STEM саласына оралатын әйелдерді қолдауға бағытталған "Ғылымға қадам" жобасы іске асырылып жатқанын атап өтті.

""Robotechnogirls" және "TechGirls" жобалары аясында 350 қыз технологиялық және STEM бағыттарында оқудан өтті. Бүгінде әйелдер білім беру және ғылым саласында белсенді түрде қатысып отыр", – деді Қанай.

Статистикалық деректер бойынша әйелдердің үлесі:

  • Магистранттар – 57,5%;
  • Докторанттар – 61,7%;
  • ИКТ саласындағы оқушылар – 20%;
  • Телекоммуникация саласы – 46%;
  • Ақпараттық қауіпсіздік саласы – 30%;
  • Ғылыми-зерттеу қызметкерлері – 55,6%.
  • Сонымен қатар, стартаптардың 23%-ы әйелдерге тиесілі.

Еске салсақ, бұған дейін Қазақстан әйелдер құқығын сақтау бойынша ТМД елдері арасында көшбасшылар қатарына енген болатын.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
