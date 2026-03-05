Алматылық театр Еуропадағы заманауи би фестивалінің ең ірі алаңдарының бірінде өнер көрсетеді
TAMYR спектаклінің көрсетілімі 13–14 наурыз Германияның Ахен қаласында өтеді. Бұл туралы Алматы қаласы Туризм басқармасының өкілдері айтты.
Фестиваль бағдарламасында әлемнің жетекші шығармашылық ұжымдары, соның ішінде NDT 1, TAO Dance Theater, Akram Khan Company және заманауи хореографияның басқа да танымал өкілдері өнер көрсетеді.
Аталған фестиваль шекарааралық ынтымақтастық пен мәдениет арасындағы диалогты насихаттайтын философиясымен танымал. Мұнда би — халықтарды жақындастыратын әмбебап тіл ретінде қарастырылады.
TAMYR спектаклі (қазақ тілінен аударғанда "тамыр", "бастау") жады, шығу тегі және тұлғалық болмыс тақырыптарын қозғайды. Қойылым хореографияны, вокалды және визуалды образдарды біріктіре отырып, адамның мәдени және табиғи тамырымен байланысын зерттейді.
Фестивальдің ресми бағдарламасына шақырылу театрдың халықаралық аренадағы қатысуының жалғасы болды. Бұған дейін ұжым Avignon Off Festival алаңында өнер көрсетсе, енді Қазақстанды Еуропадағы заманауи би өнерінің маңызды сахналарының бірінде таныстырмақ.