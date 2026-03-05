#Референдум-2026
Қоғам

Ақмола облысындағы отбасының қатыгездікпен өлтірілуі: күдікті қамауға алынды

Задержание, арест, наручники, задержанный, арестованный, преступник, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.03.2026 11:59 Фото: pexels
Ішкі істер вице-министрі Санжар Әділов Жібек Жолы ауылында болған отбасының өлтірілуі бойынша күдіктінің бұрын сотталғанын мәлімдеді. Қазіргі уақытта ол екі айға қамауда, ал тергеу әрекеттері әлі де жалғасып жатыр, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Журналистер күдіктінің отбасы мүшелерін бөлшектегені туралы ресми расталған ақпарат бар-жоғын сұрады. Сондай-ақ қанша адам қаза тапқаны және күдіктінің психиатриялық диспансерде есепте тұрғаны рас па деген сұрақтар қойылды.

"Бұл дерек бойынша қылмыстық іс қозғалды. Қылмыс қатты ауыр санатқа жатады – бұл қасақана кісі өлтіру. Қазіргі уақытта күдікті біздің қамауымызда… Сонымен қатар, қосымша тергеу әрекеттері жүргізілуде, оның ішінде оқиға орны бойынша да. Тергеу тобы жұмыс істеуде. Негізгі тергеу әрекеттері аяқталғаннан кейін, біз Ақмола облыстық полиция департаменті арқылы қосымша ақпаратты жариялаймыз", – деді ол.

Вице-министрдің айтуынша, тергеу әрекеттері әлі жалғасуда.

"Күдікті бұрын сотталған, қазіргі уақытта қамауға алынды және сот санкциясымен екі айға қамауда. Бұл қылмыстық іс бойынша бірнеше зардап шеккендер бар, біз дәлелдерді жинау бойынша жұмыстарды жалғастырып жатырмыз. Жұмыс көлемі үлкен", – деді Санжар Әділов.

Журналистер күдіктінің бұрын қандай бап бойынша сотталғанын сұраған кезде, ол қосымша мәлімет бере алмайтынын айтты. Себебі бұл – алдын ала тергеу деректері және Қылмыстық-процестік кодекстің 201-бабына сәйкес жариялауға жатпайды.

Бұрын мессенджерлерде Астана маңындағы отбасының қатыгез өлтірілуіне қатысты тараған хабарламаларда ер адамның ана, әке және кіші апасын өлтіргені, олардың денелері бөлшектеліп, үйдің жанындағы аумаққа тасталғаны жазылған.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Атырау облысындағы отбасының өлтірілуі: күдіктілер қашан Қазақстанға жеткізілетіндігі белгілі болды
12:24, Бүгін
Атырау облысындағы отбасының өлтірілуі: күдіктілер қашан Қазақстанға жеткізілетіндігі белгілі болды
Атырау облысындағы отбасы өлімі: қаза тапқандардың қызы да күдікті деп танылды
14:07, 25 ақпан 2026
Атырау облысындағы отбасы өлімі: қаза тапқандардың қызы да күдікті деп танылды
Ерлан Тұрғымбаев екі айға қамауға алынды
18:00, 02 мамыр 2024
Ерлан Тұрғымбаев екі айға қамауға алынды
