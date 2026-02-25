#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-2°
$
496.85
585.54
6.49
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-2°
$
496.85
585.54
6.49
Оқиғалар

Атырау облысындағы отбасы өлімі: қаза тапқандардың қызы да күдікті деп танылды

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.02.2026 14:07 Фото: Zakon.kz
2026 жылғы 25 ақпанда Мәжіліс кулуарында Ішкі істер вице-министрі Санжар Әділов Атырау облысында болған резонанс тудырған отбасы өліміне қатысты пікір білдірді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Санжар Әділовтің айтуынша, ерлі-зайыптылар Индонезияда болған, ал ұсталғанға дейін әйел адам хабар-ошарсыз кеткендердің қатарында саналған.

"Жақын арада олар Қазақстанға жеткізіледі. Индонезиядан қайтару және елге келу мәселесі шешіліп жатыр. Қазіргі мәртебесі – екеуі де күдікті. Хабар-ошарсыз кеткен тағы екі адамды іздеу жалғасуда. Атырау облысында арнайы топ жұмыс істеп жатыр", – деді ол.

2025 жылдың күзінде Қызылқоға ауданының Жангелді ауылында тұратын төрт адамнан тұратын отбасы – ерлі-зайыптылар және олардың 33 және 35 жастағы екі ересек баласы – із-түзсіз жоғалған. Туыстары желтоқсан айында полицияға арыз түсірген.

2026 жылғы 6 қаңтарда жоғалған ерлі-зайыптылардың мәйіттері қора ішінен көмілген күйде табылды. Балаларын іздеу жұмыстары жалғасты.

Кісі өлтірді деген күдікпен марқұмдардың кенже қызының 29 жастағы күйеуі іздеуге жарияланған болатын. Кейін оның жұбайы – яғни қаза тапқандардың қызы да іздеуге берілді.

2026 жылғы 24 ақпанда екеуінің де Индонезияда ұсталғаны белгілі болды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Астанада екі адамның өліміне әкелген жол апаты: күдікті ұсталды, қылмыстық іс аяқталу сатысында
14:25, Бүгін
Астанада екі адамның өліміне әкелген жол апаты: күдікті ұсталды, қылмыстық іс аяқталу сатысында
Қасақана АИТВ жұқтыру дерегі: полиция өзге тұлғалардың қатысын анықтап жатыр
13:37, Бүгін
Қасақана АИТВ жұқтыру дерегі: полиция өзге тұлғалардың қатысын анықтап жатыр
Германияда қаза тапқан қазақстандық әйелдің ісі бойынша жаңа мәліметтер пайда болды
11:08, 13 қараша 2025
Германияда қаза тапқан қазақстандық әйелдің ісі бойынша жаңа мәліметтер пайда болды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
"Злой гений казахстанских боксёрш из Узбекистана" разгромила соперницу из РК
17:28, Бүгін
"Злой гений казахстанских боксёрш из Узбекистана" разгромила соперницу из РК
Инвестор "Кызылжара" остался доволен подготовкой команды к старту КПЛ
17:10, Бүгін
Инвестор "Кызылжара" остался доволен подготовкой команды к старту КПЛ
Первая ракетка России обыграл олимпийского чемпиона с тремя победами на Больших шлемах
16:58, Бүгін
Первая ракетка России обыграл олимпийского чемпиона с тремя победами на Больших шлемах
"Казахстанское дерби" на топовом турнире по борьбе в Европе завершилось со счётом 5:5
16:49, Бүгін
"Казахстанское дерби" на топовом турнире по борьбе в Европе завершилось со счётом 5:5
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: