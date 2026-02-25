Астанада екі адамның өліміне әкелген жол апаты: күдікті ұсталды, қылмыстық іс аяқталу сатысында
2026 жылғы 25 ақпанда Мәжілістегі брифингте Ішкі істер министрінің орынбасары Санжар Әділов Астанада болған адам өліміне әкелген жол-көлік оқиғасына қатысты қылмыстық істің кейбір мән-жайын мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Аталған жол апаты 2026 жылғы қаңтарда орын алған.
"Күдікті ұсталды, сот санкциясымен қамауға алынды. Қазіргі уақытта тиісті сараптамалар жүргізілуде. Тергеу нәтижелері бойынша қосымша ақпарат беріледі", – деді Санжар Әділов.
Оның айтуынша, қылмыстық іс тергеудің аяқталу кезеңінде тұр.
Еске салсақ, қайғылы оқиға 28 қаңтарда Сарайшық көпірінде болған. Ауыр жол апатының салдарынан екі адам тіл тартпай кетті.
