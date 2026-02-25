Полиция БҚО-да кәмелетке толмағанды зорлау дерегі бойынша қылмыстық істі қайта бастады
Ішкі істер министрінің орынбасары Санжар Әділов 2026 жылғы 25 ақпанда Мәжілісте өткен брифингте Батыс Қазақстан облысында кәмелетке толмағанды зорлау жөніндегі қылмыстық істің тоқтатылу фактісін растады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ол сондай-ақ істің қайта басталғанын мәлімдеді.
"Біз жазбаларды көрдік. Облыс прокуратурасымен байланыстамыз. Істі тоқтату туралы іс жүргізу шешімі жойылды", – деді Әділов.
Журналистер жәбірленуші тараптың күдіктінің қылмысты мойындағанына қарамастан босатып жіберу туралы шағымын айта келіп, түсініктеме беруді сұрады.
"Жәбірленуші тараптың барлық дәлелдері қосымша тергеу барысында тексерілетін болады. Оның нәтижелері бойынша біз қызметтік тергеу жүргізу туралы шешім қабылдаймыз. Қазіргі уақытта қызметтік тергеу нәтижелерін күту керек", – деп қосты полиция қызметкері.
Бұған дейін Батыс Қазақстан облысының тұрғыны кәмелетке толмаған қызды зорлады деген күдікке ілінгенін жазғанбыз. Оқиға Шыңғырлау ауданында болған. Алдын ала ақпарат бойынша, зардап шеккен қыздың әкесі полицияға жүгінген. Ол 2026 жылдың 2 қаңтарында ер адам кәмелетке толмаған қызын алдап, оны қорлағанын айтты.
