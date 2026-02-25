Қазақстанда Су-30СМ жойғыш ұшағы апатқа ұшырады
Қорғаныс ведомствосының мәліметінше, ұшақ экипажы дер кезінде катапульт жасап, аман қалған.
"Ұшқыштар аман. Олардың өмірі мен денсаулығына қауіп жоқ. Қазір олар медицина мамандарының бақылауында". ҚР Қорғаныс министрлігінің баспасөз қызметі
Қазіргі уақытта ұшақ құлаған аумақ қоршауға алынған. Халыққа және инфрақұрылым нысандарына қауіп жоқ.
Оқиғаның себептері мен мән-жайын анықтау үшін Қорғаныс министрлігі Ұшу қауіпсіздігі департаментінің бастығы жетекшілік ететін арнайы комиссия құрды.
"Комиссия құрамына авиация қызметінің бейінді мамандары енгізілді. Тергеу қорытындысы бойынша құқықтық баға беріліп, процессуалдық шешім қабылданады". ҚР Қорғаныс министрлігінің баспасөз қызметі
Су-30 – екі орындық, 4+ буындағы көп мақсатты жойғыш ұшақ. Ол әуе нысандарын жоюға, қарсыластың әуеайлақтарын алыс қашықтықта бұғаттауға, сондай-ақ жерүсті және теңіз нысандарына соққы жасауға арналған.
Сонымен қатар Су-30 әуе кеңістігінде үстемдік орнату кезінде топтық әскери іс-қимылдарды басқаруға, қарсыластың әуе десантын жоюға, әуе барлауын жүргізуге және қарапайым әрі күрделі ауа райы жағдайында жерүсті нысандарын жоюға қолданылады.
2025 жылдың соңында Әзербайжаннан Түркияға бағыт алған түркиялық әскери-көлік C-130 ұшағы Грузия мен Әзербайжан шекарасы маңында апатқа ұшыраған еді.