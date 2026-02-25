#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-2°
$
496.85
585.54
6.49
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-2°
$
496.85
585.54
6.49
Оқиғалар

Қазақстанда Су-30СМ жойғыш ұшағы апатқа ұшырады

Авиационная база, авиабаза, военная авиация, военные пилоты, военный пилот, силы воздушной обороны РК, воздушная оборона РК, военная спецтехника, военно-воздушные силы РК, ВВС РК, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.02.2026 15:55 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
2026 жылғы 25 ақпанда Қарағанды облысында жоспарлы оқу-жаттығу ұшулары кезінде Су-30СМ жойғыш ұшағы апатқа ұшырады, деп хабарлайды Zakon.kz Қазақстан Қорғаныс министрлігінің баспасөз қызметіне сілтеме жасап.

Қорғаныс ведомствосының мәліметінше, ұшақ экипажы дер кезінде катапульт жасап, аман қалған.

"Ұшқыштар аман. Олардың өмірі мен денсаулығына қауіп жоқ. Қазір олар медицина мамандарының бақылауында". ҚР Қорғаныс министрлігінің баспасөз қызметі

Қазіргі уақытта ұшақ құлаған аумақ қоршауға алынған. Халыққа және инфрақұрылым нысандарына қауіп жоқ.

Оқиғаның себептері мен мән-жайын анықтау үшін Қорғаныс министрлігі Ұшу қауіпсіздігі департаментінің бастығы жетекшілік ететін арнайы комиссия құрды.

"Комиссия құрамына авиация қызметінің бейінді мамандары енгізілді. Тергеу қорытындысы бойынша құқықтық баға беріліп, процессуалдық шешім қабылданады". ҚР Қорғаныс министрлігінің баспасөз қызметі

Су-30 – екі орындық, 4+ буындағы көп мақсатты жойғыш ұшақ. Ол әуе нысандарын жоюға, қарсыластың әуеайлақтарын алыс қашықтықта бұғаттауға, сондай-ақ жерүсті және теңіз нысандарына соққы жасауға арналған.

Сонымен қатар Су-30 әуе кеңістігінде үстемдік орнату кезінде топтық әскери іс-қимылдарды басқаруға, қарсыластың әуе десантын жоюға, әуе барлауын жүргізуге және қарапайым әрі күрделі ауа райы жағдайында жерүсті нысандарын жоюға қолданылады.

2025 жылдың соңында Әзербайжаннан Түркияға бағыт алған түркиялық әскери-көлік C-130 ұшағы Грузия мен Әзербайжан шекарасы маңында апатқа ұшыраған еді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Алматы-Тараз тасжолында автокөлік тасымалдаушы қатысқан жол апаты болды, зардап шеккендер бар
16:15, Бүгін
Алматы-Тараз тасжолында автокөлік тасымалдаушы қатысқан жол апаты болды, зардап шеккендер бар
Аляскіде жойғыш ұшақ апатқа ұшырады
11:08, 29 қаңтар 2025
Аляскіде жойғыш ұшақ апатқа ұшырады
Колумбияда жолаушылар ұшағы апатқа ұшырады
12:17, 29 қаңтар 2026
Колумбияда жолаушылар ұшағы апатқа ұшырады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
"Злой гений казахстанских боксёрш из Узбекистана" разгромила соперницу из РК
17:28, Бүгін
"Злой гений казахстанских боксёрш из Узбекистана" разгромила соперницу из РК
Инвестор "Кызылжара" остался доволен подготовкой команды к старту КПЛ
17:10, Бүгін
Инвестор "Кызылжара" остался доволен подготовкой команды к старту КПЛ
Первая ракетка России обыграл олимпийского чемпиона с тремя победами на Больших шлемах
16:58, Бүгін
Первая ракетка России обыграл олимпийского чемпиона с тремя победами на Больших шлемах
"Казахстанское дерби" на топовом турнире по борьбе в Европе завершилось со счётом 5:5
16:49, Бүгін
"Казахстанское дерби" на топовом турнире по борьбе в Европе завершилось со счётом 5:5
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: