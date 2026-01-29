Колумбияда жолаушылар ұшағы апатқа ұшырады
Ұшақ бортында экипаж мүшелерін қоса алғанда 15 адам, оның ішінде 13 жолаушы болған. Колумбиялық The City Paper газетінің мәліметінше, барлығы қаза тапқан.
UPDATE: Satena Flight 8849 crashed near Cucuta, Colombia with 15 people on board. Wreckage found. Currently no sign of survivors. pic.twitter.com/U2QOmx7Ywo— BNO News Live (@BNODesk) January 28, 2026
Әуе кемесінің қалдықтары Ла-Плайя-де-Белен муниципалитетінің таулы аймағынан табылды. Алдын ала мәліметтер бойынша, қаза тапқандардың арасында Колумбия Конгресінің Өкілдер палатасының депутаты Диоген Кинтеро және депутаттыққа үміткер Карлос Сальседо болуы мүмкін.
Іздестіру-құтқару жұмыстары жер бедерінің қолжетімсіздігі мен қолайсыз ауа райы жағдайларына байланысты қиынға соқты. Қазіргі уақытта әуе апатының себептері тергеліп жатыр.
🇨🇴 | URGENTE: El avión de la compañía Satena desaparecido en Colombia es hallado accidentado con sus 15 pasajeros muertos.#Santander #cúcuta #Colombia pic.twitter.com/Il0iuexY1D— eldiariomundialdenoticias (@edmnoticias) January 28, 2026
Бұған дейін Радардан жоғалып кеткен ұшақ қалдықтарының Индонезиядағы шың басынан табылғанын жазғанбыз.