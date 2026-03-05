#Референдум-2026
Қоғам

Атырау облысындағы отбасының өлтірілуі: күдіктілер қашан Қазақстанға жеткізілетіндігі белгілі болды

Задержание, арест, наручники, задержанный, арестованный, преступник, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.03.2026 12:24 Фото: pexels
2026 жылғы 5 наурызда Сенат шеңберінде Ішкі істер вице-министрі Санжар Әділов хабарлағандай, Атырау облысындағы отбасының өлтірілу ісі бойынша күдіктілер қазіргі ай ішінде Индонезиядан Қазақстанға жеткізілетін болады, деп жазады Zakon.kz тілшісі.

Вице-министрдің айтуынша, қазіргі уақытта екі күдіктінің Қазақстанға экстрадициясы мәселесі шешілген.

"Оларды жақын арада Қазақстанға жеткіземіз, осы ай ішінде әкелеміз. Басқа елдерден келген әріптестерімізбен жету маршруттарын талқыладық және жұмысты қолданыстағы қылмыстық-процестік кодекске сәйкес жалғастырамыз", – деді Әділов.

Журналистер іс бойынша басқа күдіктілер бар-жоғын сұрады.

"Қазіргі уақытта іс бойынша екі күдікті бар. Атырау облысында арнайы тергеу тобы жұмыс істеп жатыр", – деді ол.

Айта кетейік, төрт адамнан тұратын отбасы, Атырау облысының Қызылқуғын ауданына қарасты ауылда тұратын, 2025 жылғы қазан айында жоғалып кеткен. Олардың ересек екі баласы ІІІ топ мүгедек болып табылады.

Отбасының жұмбақ жоғалуын туыстары екі айдан кейін ғана полицияға хабарлаған. Ресми іздестіру жұмыстары 2025 жылғы 25 желтоқсанда басталған.

2026 жылғы 6 қаңтарда жұбайлардың денелері өз сарайында, Жангелдин ауылында табылған.

Қылмысты жасаған күдікті ретінде Махамбет ауданының 29 жастағы тұрғыны халықаралық іздеуге берілген. 13 қаңтарда оның әйелі – 30 жастағы Ақбаян Мұқанғалиева, отбасының кішкентай қызы да халықаралық іздеуге берілгені белгілі болды.

24 ақпанда ІІМ хабарлағандай, Индонезияда Атырау облысындағы отбасының өлтірілуіне күдікті қазақстандық қолға түскен, ал 25 ақпанда қаза болған отбасының қызы да күдікті ретінде танылған.

Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
