Қазақстан әскери қызметшілері 8 наурызға әсерлі сыйлық дайындады
Бұл туралы 2026 жылғы 5 наурызда, ҚР Қорғаныс министрлігінің баспасөз қызметі мәлімдеді.
Ақ махаббат пен сергек сезім әлдилеген көктемнің шуақты мерекесі қарсаңында Қарулы күштердің әскери қызметшілері, сарбаздары, кадеттері және "Жас сарбаз" студиясының тәрбиеленушілері барша аруларды, асыл аналарды 8 наурыз – Халықаралық әйелдер мейрамымен шын жүректен құттықтап, Болат Садраддиннің "Ана" әнін тарту етеді. Жүрекке жылы тиетін әсерлі ән арқылы әскерилер барша адамзат үшін ең қастерлі құндылық – анаға деген шексіз махаббат пен алғысын жеткізеді.
