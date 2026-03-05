Қазақстандықтар пәтерді жасырын жалға берсе, аударымдарды тексеру мүмкін бе – МКК жауап берді
ҚР Қаржы министрлігі Мемлекеттік кірістер комитеті (МКК) арнайы салық режимдерін әкімшілендіру басқармасының басшысы Ерқанат Шынберген "Атамекен" ҰКП кулуарында Қазақстандағы жалға беру нарығын заңдастыру мүмкіндіктері туралы пікір білдірді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.
Журналистер жыл соңында Қазақстан азаматтарының пәтерді заңсыз жалға беру мақсатында жасалған аударымдары тексеріле ме деген сұрақ қойды.
"Біз банктік шоттардағы барлық қозғалысты толық көре алмаймыз. Белгілі бір критерийлер бар, сол бойынша банктер бізге деректер береді. Бірақ толық аударымдарды көре алмаймыз. Бұл мүмкін емес", – деді Ерқанат Шынберген.
Алайда оның айтуынша, биліктің басқа да әрекет ету механизмдері бар, соның ішінде ұзақ мерзімді тәжірибе – пәтерлерді учаскелік инспекторлар арқылы тексеру.
"Учаскелік инспекторлар өз ауданы бойынша есеп жүргізіп, кім иесі, кім жалға алады, сол туралы ақпарат жинайды. Егер адам жалға алып отырғанын растаса, онда мүлік иесіне сұрақтар туындауы мүмкін", – деді спикер.
Осы орайда ол азаматтарды "заңды алаңда тіркеліп, жұмыс істеуге" шақырды. Мұны жасау үшін өзін-өзі жұмыспен қамтыған ретінде тіркелуге болады.
"Өзін-өзі жұмыспен қамтығандар салық төлемейді, бірақ 4% әлеуметтік төлем төлей отырып, денсаулық сақтау және зейнетақы кепілдіктері сияқты әлеуметтік гарантияларға ие болады", – деп атап өтті Ерқанат Шынберген.
2026 жылғы 5 қарашада ҚР Қаржы вице-министрі Ержан Біржанов пәтерді жасырын жалға беруге қандай айыппұл салынатынын айтты.
