Абай облысында әскери қызметкер қаза тапты
Абай облысында келісімшарт бойынша қызмет атқарып жүрген әскери қызметкер қаза тапты. Бұл ақпаратты өңірлік гарнизонның баспасөз қызметі ресми түрде растады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Arnapress басылымының мәліметінше, қайғылы оқиға 2026 жылғы 5 наурызда болған.
Ведомствоның хабарлауынша, келісімшарт қызметіндегі әскери қызметкер техникамен жұмыс істегенде қауіпсіздік ережелерін бұзып, салдарынан жарақат алған.
Қазіргі таңда оқиға орнында тиісті органдардың өкілдері жұмыс істеп жатыр және болған жағдайдың барлық мән-жайы анықталуда. Бұл факті бойынша тергеу ісі басталған.
"Оқиға орнында тиісті органдардың өкілдері жұмыс істеп жатыр. Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерінің Құрлық әскерлері басшылығы мен жеке құрамы қаза болған әскери қызметкердің туыстары мен жақындарына көңіл айтып, оларға белгіленген тәртіппен қажетті көмек көрсетіледі", – делінген гарнизонның баспасөз қызметінің хабарламасында.
