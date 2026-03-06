#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+3°
$
493.36
572.84
6.29
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+3°
$
493.36
572.84
6.29
Қоғам

Таяу Шығыстағы қақтығыс: Ұлттық банк басшысы Қазақстан экономикасына әсерін түсіндірді

Добыча нефти, нефтедобыча, нефть, нефтяная скважина, нефтедобывающее оборудование, сурет - Zakon.kz жаңалық 06.03.2026 13:11 Фото: pexels
Қазақстан Ұлттық банкінің төрағасы Тимур Сүлейменов брифингте Таяу Шығыс қақтығысының экономикалық салдарын түсіндірді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Тимур Сүлейменов атап өткендей, бюджет кірістері, Ұлттық қор және экспорттық түсімнің маңызды бөлігі мұнай бағасына тәуелді қалыптасады.

"Экспорттық түсімнің 50%-дан астамы және бюджет пен Ұлттық қор кірістерінің 30%-дан астамы мұнайдан қалыптасады. Сондықтан базалық жағдайда, әрине, мұнай бағасы өссе, экономикалық белсенділік артады, яғни мұнай-газ секторының ЖІӨ-дегі үлесі арқылы Ұлттық қор мен бюджетке түсімдер көбейеді", – деп қосты ол.

Дегенмен, оның айтуынша, көп нәрсе мұнай бағасының жоғары деңгейде қанша уақыт сақталатынына және бұл әскери қақтығыстың қанша уақытқа созылатынына байланысты болады.

"Экспорттық түсім артса, нарыққа валюта ұсынысы көбейеді, демек теңге тұрақты болады. Сондықтан теңгенің әлсіреуіне негіз жоқ деп есептейміз және оны жақын арада осы деңгейде сақталатын деп күтеміз, егер күтпеген шоктар болмаса", – деп атап өтті Ұлттық банк басшысы.

Сонымен қатар, ол Ұлттық қордың Таяу Шығыстағы әскери қақтығысқа байланысты пайдасына қатысты пікір білдірді:

"Әрине, әскери қақтығыс әрдайым теріс салдар береді, бірақ оның экономикалық әсерлері де бар. Мұнай бағасының өсуі Қазақстанның Ұлттық қоры мен республикалық бюджетіне оң әсер етеді", – деп түйіндеді Сүлейменов.

Бұған дейін Ұлттық банк хабарлағандай, базалық сценарий бойынша 2026 жылдың бірінші жартыжылдығында Brent маркалы мұнай бағасы бұрынғы болжамнан уақытша жоғары болады, бұл Таяу Шығыстағы қақтығыстың эскалациясымен байланысты.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Ұлттық банк басшысы теңге бағамының ауытқуын түсіндірді
15:10, 28 маусым 2024
Ұлттық банк басшысы теңге бағамының ауытқуын түсіндірді
Ұлттық банк басшысы теңге неге әлсірегенін түсіндірді
09:39, 28 қыркүйек 2023
Ұлттық банк басшысы теңге неге әлсірегенін түсіндірді
Ұлттық банк басшысы теңгенің құлдырау мүмкіндігі туралы айтты
16:04, 29 қараша 2024
Ұлттық банк басшысы теңгенің құлдырау мүмкіндігі туралы айтты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Завидуйте молча: названы самые высокооплачиваемые футболисты "Астаны"
14:07, Бүгін
Завидуйте молча: названы самые высокооплачиваемые футболисты "Астаны"
Звёзды казахстанского спорта в Алматы выступили в поддержку референдума новой Конституции
13:51, Бүгін
Звёзды казахстанского спорта в Алматы выступили в поддержку референдума новой Конституции
Дана Уайт "шокировал" фанатов кардом UFC в Белом доме
13:36, Бүгін
Дана Уайт "шокировал" фанатов кардом UFC в Белом доме
Нужно ли оставлять Михаила Кравца у руля "Барыса" после очередного позора в КХЛ
13:07, Бүгін
Нужно ли оставлять Михаила Кравца у руля "Барыса" после очередного позора в КХЛ
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: