Таяу Шығыстағы қақтығыс: Ұлттық банк басшысы Қазақстан экономикасына әсерін түсіндірді
Фото: pexels
Қазақстан Ұлттық банкінің төрағасы Тимур Сүлейменов брифингте Таяу Шығыс қақтығысының экономикалық салдарын түсіндірді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Тимур Сүлейменов атап өткендей, бюджет кірістері, Ұлттық қор және экспорттық түсімнің маңызды бөлігі мұнай бағасына тәуелді қалыптасады.
"Экспорттық түсімнің 50%-дан астамы және бюджет пен Ұлттық қор кірістерінің 30%-дан астамы мұнайдан қалыптасады. Сондықтан базалық жағдайда, әрине, мұнай бағасы өссе, экономикалық белсенділік артады, яғни мұнай-газ секторының ЖІӨ-дегі үлесі арқылы Ұлттық қор мен бюджетке түсімдер көбейеді", – деп қосты ол.
Дегенмен, оның айтуынша, көп нәрсе мұнай бағасының жоғары деңгейде қанша уақыт сақталатынына және бұл әскери қақтығыстың қанша уақытқа созылатынына байланысты болады.
"Экспорттық түсім артса, нарыққа валюта ұсынысы көбейеді, демек теңге тұрақты болады. Сондықтан теңгенің әлсіреуіне негіз жоқ деп есептейміз және оны жақын арада осы деңгейде сақталатын деп күтеміз, егер күтпеген шоктар болмаса", – деп атап өтті Ұлттық банк басшысы.
Сонымен қатар, ол Ұлттық қордың Таяу Шығыстағы әскери қақтығысқа байланысты пайдасына қатысты пікір білдірді:
"Әрине, әскери қақтығыс әрдайым теріс салдар береді, бірақ оның экономикалық әсерлері де бар. Мұнай бағасының өсуі Қазақстанның Ұлттық қоры мен республикалық бюджетіне оң әсер етеді", – деп түйіндеді Сүлейменов.
Бұған дейін Ұлттық банк хабарлағандай, базалық сценарий бойынша 2026 жылдың бірінші жартыжылдығында Brent маркалы мұнай бағасы бұрынғы болжамнан уақытша жоғары болады, бұл Таяу Шығыстағы қақтығыстың эскалациясымен байланысты.
