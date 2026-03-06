Орал маңында өрт шығып, 10 адам эвакуацияланды
Сурет: Төтенше жағдайлар министрлігінің баспасөз қызметі
Батыс Қазақстан облысында тұрғын үйдегі өртке байланысты 10 адам эвакуацияланды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Оқиға Орал маңындағы Зашаған кентінде болған. 2026 жылғы 6 наурызда Батыс Қазақстан облысы төтенше жағдайлар департаментінің мәліметінше, өрт бес қабатты тұрғын үйдің үшінші қабатындағы пәтердің ас бөлмесінен шыққан.
Түтіннің иісін көршілері байқап, өрт сөндірушілерді шақырған. Оқиға орнына келген құтқарушылар бірден өртті сөндіруге кірісіп, қатар тұрғындарды құтқару жұмыстарын жүргізді.
Автосатының көмегімен жоғарғы қабаттардан бес адам түсірілді, олардың үшеуі – бала.
Өрт шағын аумақта сөндірілді. Құрбандар жоқ, ешкімге медициналық көмек қажет болған жоқ.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript