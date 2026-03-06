#Референдум-2026
Қоғам

Орал маңында өрт шығып, 10 адам эвакуацияланды

Орал маңында өрт шығып, 10 адам эвакуацияланды 06.03.2026 17:32
Батыс Қазақстан облысында тұрғын үйдегі өртке байланысты 10 адам эвакуацияланды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Оқиға Орал маңындағы Зашаған кентінде болған. 2026 жылғы 6 наурызда Батыс Қазақстан облысы төтенше жағдайлар департаментінің мәліметінше, өрт бес қабатты тұрғын үйдің үшінші қабатындағы пәтердің ас бөлмесінен шыққан.

Түтіннің иісін көршілері байқап, өрт сөндірушілерді шақырған. Оқиға орнына келген құтқарушылар бірден өртті сөндіруге кірісіп, қатар тұрғындарды құтқару жұмыстарын жүргізді.

Автосатының көмегімен жоғарғы қабаттардан бес адам түсірілді, олардың үшеуі – бала.

Өрт шағын аумақта сөндірілді. Құрбандар жоқ, ешкімге медициналық көмек қажет болған жоқ.

Айдос Қали
Оқи отырыңыз
СІМ қазақстандықтарға Таяу Шығыстағы ахуалға байланысты тағы да ескерту жасады
19:18, Бүгін
19:18, Бүгін
СІМ қазақстандықтарға Таяу Шығыстағы ахуалға байланысты тағы да ескерту жасады
Сәтпаевта өрт кезінде 10 адам эвакуацияланды
17:30, 01 ақпан 2026
17:30, 01 ақпан 2026
Сәтпаевта өрт кезінде 10 адам эвакуацияланды
Тараз қаласында өрт кезінде 10 адам эвакуацияланды
10:17, 23 наурыз 2025
10:17, 23 наурыз 2025
Тараз қаласында өрт кезінде 10 адам эвакуацияланды
