Қоғам

Таяу Шығыстағы жағдайға байланысты алтын бағасы өзгерді

Таяу Шығыстағы жағдайға байланысты алтын бағасы өзгерді, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.03.2026 10:00 Сурет: pexels
Жұма күні таңертең биржада алтынның құны Таяу Шығыстағы қақтығыстың одан әрі ушығуы мүмкін деген алаңдаушылыққа байланысты өсе бастады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Oxu.Az деректеріне сүйенсек, бұл сауда нәтижелері мен сарапшылар пікірінен белгілі болды.

Қазақстан уақытымен сағат 11:12-дегі жағдай бойынша, Нью-Йорктегі Comex биржасында сәуір айына арналған алтын фьючерстерінің бағасы алдыңғы жабылу көрсеткішінен 45,7 доллар немесе шамамен 0,9% өсіп, бір трой унциясы 5 124,4 доллар болды.

Ал мамыр айына арналған күміс фьючерстері 2,26% қымбаттап, бір унциясы 84,035 долларға жетті.

Сарапшылардың айтуынша, Таяу Шығыстағы қақтығыстың одан әрі ушығуы мүмкін деген қауіп алтын бағасының өсуіне әсер етіп отыр. Геосаяси тұрақсыздық жағдайында инвесторлар бағалы металдарға көбірек инвестиция құйып, оларды сенімді қорғаныс активі ретінде қарастырады.

Таяу Шығыстағы жағдайға байланысты үш ел әуе кеңістігін жапты
11:02, 24 маусым 2025
Таяу Шығыстағы жағдайға байланысты үш ел әуе кеңістігін жапты
Қазақстандық әуе компанияларына Таяу Шығыстағы жағдайға байланысты бағыттарды өзгерту ұсынылды
10:45, 02 қазан 2024
Қазақстандық әуе компанияларына Таяу Шығыстағы жағдайға байланысты бағыттарды өзгерту ұсынылды
СІМ Таяу Шығыстағы қауіпті әскери шиеленіске байланысты маңызды мәлімдеме жасады
18:40, 13 маусым 2025
СІМ Таяу Шығыстағы қауіпті әскери шиеленіске байланысты маңызды мәлімдеме жасады
