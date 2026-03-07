#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+9°
$
493.85
571.78
6.25
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+9°
$
493.85
571.78
6.25
Қоғам

Әлиев Тоқаевқа Нахичевань әуежайына соққыны айыптағаны үшін алғыс айтты

Әлиев Тоқаевқа Нахичевань әуежайына соққыны айыптағаны үшін алғыс айтты, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.03.2026 15:02 Сурет: akorda.kz
Әзербайжан президенті Ильхам Әлиев Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевқа Нахичевань әуежайына соққыны айыптағаны үшін алғыс білдірді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ильхам Әлиев бұл туралы өзінің X-тегі парақшасында жазды.

"Мен Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевқа Иран мемлекеті тарапынан Нахичевань әуежайына жасалған шабуылдарды айыптағаны және біздің елімізге Әзербайжан мен Қазақстан арасындағы одақтас және бауырлас рухта қолдау көрсеткені үшін алғыс білдіремін", – делінген мәлімдемеде.

2026 жылғы 5 наурызда Иран аумағынан ұшырылған дрондар Нахчыван Автономды Республикасының аумағына кірген. Бір дрон әуежай терминалының ғимаратына соғылса, екіншісі Шакарабад ауылындағы мектептің жанында қонған. Кейінгі деректерге сәйкес, оқиғадан төрт адам зардап шеккен.

Кейін Иран Сыртқы істер министрінің орынбасары Казем Гарибабади Әзербайжандағы оқиғаларға пікір білдіріп, Ислам Республикасының көршілес елдерге шабуыл жасамайтынын айтқан.

Мемлекет басшысы бауырлас, одақтас Әзербайжан еліне қарсы жасалған әрекетті қатаң айыптады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Тоқаев Иранның көрші елдерге соққы жасауды тоқтату туралы шешімін құптады
15:10, Бүгін
Тоқаев Иранның көрші елдерге соққы жасауды тоқтату туралы шешімін құптады
Әзірбайжан елінің президенті барша Қазақстан халқына алғыс айтты
15:01, 12 наурыз 2024
Әзірбайжан елінің президенті барша Қазақстан халқына алғыс айтты
Трамп Тоқаевқа алғыс айтты – Желдібай
17:31, 22 қаңтар 2026
Трамп Тоқаевқа алғыс айтты – Желдібай
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Стала известна стоимость помолвленного кольца Соболенко
15:04, Бүгін
Стала известна стоимость помолвленного кольца Соболенко
Олимпийский чемпион "лишил" казахстанца медали на крупном турнире в Австрии
14:15, Бүгін
Олимпийский чемпион "лишил" казахстанца медали на крупном турнире в Австрии
Первая потеря: француз завершил выступление казахстанского дзюдоиста на топ-турнире в Австрии
13:49, Бүгін
Первая потеря: француз завершил выступление казахстанского дзюдоиста на топ-турнире в Австрии
Разгромом завершился матч Синнера на топ-турнире в США
13:08, Бүгін
Разгромом завершился матч Синнера на топ-турнире в США
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: