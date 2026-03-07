#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+9°
$
493.85
571.78
6.25
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+9°
$
493.85
571.78
6.25
Қоғам

Алматылық құтқарушылар тұрғындарды тауға бармауға үндеді

Алматылық құтқарушылар тұрғындарды тауға бармауға үндеді, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.03.2026 17:01 Сурет: Алматы төтенше жағдайлар департаменті
Алматы төтенше жағдайлар департаменті тұрғындар мен қала қонақтарға тауға барудан уақытша бас тартуды ескертті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұған қар көшкіні қаупінің жоғары болуы себеп. Төтенше жағдайлар департаменті баспасөз қызметінің мәліметінше, 2026 жылғы 8 наурызда Медеу және Бостандық аудандарының таулы аймақтарында тұман түсіп, оңтүстік-шығыстан соғатын желдің екпіні секундына 15-20 метрге дейін жетуі мүмкін.

"Алматы төтенше жағдайлар департаменті азаматтарды қар көшкіні қаупіне байланысты тауға шығуды кейінге қалдыруға үндейді", – деп хабарлады ведомство 7 наурыз күні Zakon.kz редакциясына.

Сондай-ақ мекеме өкілдері қазіргі уақытта Алматы тауларында қар көшкіні жүріп жатқанын атап өтті.

"Үлкен Алматы және Кіші Алматы өзендері алабында қар көшкіндері өздігінен түсіп жатыр. Бұл жоғары таулы аймақтарда (теңіз деңгейінен 3 мың метрден жоғары) және орта таулы аймақтарда (2-3 мың метр аралығы) байқалады. Зардап шеккендер туралы ақпарат түскен жоқ. Үлкен Алматы және Кіші Алматы өзендері алабындағы экобекетте, сондай-ақ "Тұйықсу" мұздығына апаратын автожолда ("Эдельвейс" қар көшкіні жиналатын аймақ) демалушылар мен автокөліктердің қозғалысын шектейтін бекеттер қойылды", – деп хабарлады ведомство.
Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Алматылықтарға неліктен тауға барудан бас тарту ұсынылды
11:29, 20 қыркүйек 2023
Алматылықтарға неліктен тауға барудан бас тарту ұсынылды
Құтқарушылар алматылықтарға қолайсыз ауа райына байланысты үндеу жасады
18:10, 07 желтоқсан 2025
Құтқарушылар алматылықтарға қолайсыз ауа райына байланысты үндеу жасады
Алматы қаласының тұрғындары мен қонақтарына тауға шықпауға кеңес берілді
09:42, 14 қазан 2023
Алматы қаласының тұрғындары мен қонақтарына тауға шықпауға кеңес берілді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Казахстанец победил американца на турнире Даны Уайта в США
20:03, Бүгін
Казахстанец победил американца на турнире Даны Уайта в США
"Барыс" прервал серию из пяти поражений, победив "Шанхайских Драконов" в Китае
19:25, Бүгін
"Барыс" прервал серию из пяти поражений, победив "Шанхайских Драконов" в Китае
Луиш Нани стал одним из авторов сенсации в первом туре КПЛ-2026
19:14, Бүгін
Луиш Нани стал одним из авторов сенсации в первом туре КПЛ-2026
Казахстанец стал победителем этапа Кубка Европы по фристайл-акробатике
19:06, Бүгін
Казахстанец стал победителем этапа Кубка Европы по фристайл-акробатике
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: