#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+9°
$
493.85
571.78
6.25
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+9°
$
493.85
571.78
6.25
Қоғам

Төтеншеліктер 8 наурызда жауын-шашын, боран, көктайғақ болатын өңірлерді атады

Дауылды ескерту, 8 наурыз, Қазақстан, ҚР ТЖМ, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.03.2026 09:27 Сурет: pexels
ҚР ТЖМ баспасөз қызметі "Қазгидромет" РМК-ға сілтеме жасай отырып, 8 наурызда Қазақстанның бірқатар өңірінде дауылды ескерту жарияланғанын еске салады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Оған сәйкес:

  • Жауын-шашын (жаңбыр, қар), боран: Ақмола, Солтүстік Қазақстан, Қостанай, Ақтөбе, Павлодар, Қарағанды, Ұлытау, Абай, Шығыс Қазақстан, Батыс Қазақстан облыстары, сондай-ақ Астана қаласы.
  • Тұман: Алматы, Шымкент қалалары, Алматы, Жетісу, Жамбыл, Түркістан, Атырау, Қызылорда, Маңғыстау, Ақмола, Солтүстік Қазақстан, Павлодар, Қарағанды облыстары.
  • Көктайғақ: Ақмола, Солтүстік Қазақстан, Қостанай, Ақтөбе, Павлодар, Қарағанды, Шығыс Қазақстан, Батыс Қазақстан, Қызылорда, Маңғыстау, Түркістан облыстары.
  • Желдің күшеюі: Ақмола, Солтүстік Қазақстан, Қостанай, Ақтөбе, Павлодар, Қарағанды, Ұлытау, Абай, Шығыс Қазақстан, Батыс Қазақстан, Түркістан, Жамбыл, Маңғыстау облыстары.

Бұған дейін синоптиктер бүгін, 8 наурызда Алматыда және Атырауда ауа сапасы нашарлайтыны болжанатынын хабарлаған болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Елімізде ғылым саласындағы әйелдердің үлесі қанша
12:37, Бүгін
Елімізде ғылым саласындағы әйелдердің үлесі қанша
Синоптиктер 13 қарашада көктайғақ болатын өңірлердің атын атады
21:16, 12 қараша 2025
Синоптиктер 13 қарашада көктайғақ болатын өңірлердің атын атады
"Жауын-шашын, көктайғақ, тұман". Жұмада еліміздің басым бөлігінде дауылды ескерту жарияланды
22:10, 20 қараша 2025
"Жауын-шашын, көктайғақ, тұман". Жұмада еліміздің басым бөлігінде дауылды ескерту жарияланды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Казахстанский дзюдоист после первой же схватки покидает топ-турнир в Австрии
14:41, Бүгін
Казахстанский дзюдоист после первой же схватки покидает топ-турнир в Австрии
У Шары Буллета сменился соперник в бою в Бразилии
14:15, Бүгін
У Шары Буллета сменился соперник в бою в Бразилии
Португалец Луиш Нани поздравил казахстанских женщин, исполнив песню
13:45, Бүгін
Португалец Луиш Нани поздравил казахстанских женщин, исполнив песню
Высокопоставленный чиновник отреагировал на итоги матча "Актобе" - "Тобыл"
13:22, Бүгін
Высокопоставленный чиновник отреагировал на итоги матча "Актобе" - "Тобыл"
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: