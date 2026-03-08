Төтеншеліктер 8 наурызда жауын-шашын, боран, көктайғақ болатын өңірлерді атады
ҚР ТЖМ баспасөз қызметі "Қазгидромет" РМК-ға сілтеме жасай отырып, 8 наурызда Қазақстанның бірқатар өңірінде дауылды ескерту жарияланғанын еске салады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Оған сәйкес:
- Жауын-шашын (жаңбыр, қар), боран: Ақмола, Солтүстік Қазақстан, Қостанай, Ақтөбе, Павлодар, Қарағанды, Ұлытау, Абай, Шығыс Қазақстан, Батыс Қазақстан облыстары, сондай-ақ Астана қаласы.
- Тұман: Алматы, Шымкент қалалары, Алматы, Жетісу, Жамбыл, Түркістан, Атырау, Қызылорда, Маңғыстау, Ақмола, Солтүстік Қазақстан, Павлодар, Қарағанды облыстары.
- Көктайғақ: Ақмола, Солтүстік Қазақстан, Қостанай, Ақтөбе, Павлодар, Қарағанды, Шығыс Қазақстан, Батыс Қазақстан, Қызылорда, Маңғыстау, Түркістан облыстары.
- Желдің күшеюі: Ақмола, Солтүстік Қазақстан, Қостанай, Ақтөбе, Павлодар, Қарағанды, Ұлытау, Абай, Шығыс Қазақстан, Батыс Қазақстан, Түркістан, Жамбыл, Маңғыстау облыстары.
Бұған дейін синоптиктер бүгін, 8 наурызда Алматыда және Атырауда ауа сапасы нашарлайтыны болжанатынын хабарлаған болатын.
