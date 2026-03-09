#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+11°
$
493.85
571.78
6.25
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+11°
$
493.85
571.78
6.25
Қоғам

Алматы тұрғындарына тұмшаға байланысты ескерту жасалды

Алматы тұрғындарына тұмшаға байланысты ескерту жасалды, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.03.2026 10:12 Сурет: Zakon.kz
Синоптиктер 2026 жылғы 9 наурызда Алматы тұрғындарын ауа сапасының нашарлауына байланысты ескертті, деп хабарлайды Zakon.kz.

"Қазгидромет" болжамынша, 9 наурыз күні Алматыда ауаның ластануына әсер ететін қолайсыз метеорологиялық жағдайлар күтіледі.

Қолайсыз метеорологиялық жағдайлар – атмосфераның жерге жақын қабатында зиянды (ластаушы) заттардың жиналуына ықпал ететін қысқа мерзімді метеорологиялық факторлардың (желсіздік, әлсіз жел, тұман, инверсия) жиынтығы.

Мұндай жағдайда қала тұрғындарына ашық ауада, әсіресе автожолдардың немесе басқа да ластану көздерінің маңында азырақ жүргені жөн. Ал өкпенің созылмалы аурулары, жүрек-қан тамырлары сырқаттары мен аллергиясы бар адамдар сыртқа шыққанда өздерімен бірге қажетті дәрі-дәрмектерін алып жүруге тиіс.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Қазақстанда қазір қай жолдар жабық тұр
12:27, Бүгін
Қазақстанда қазір қай жолдар жабық тұр
Өскемен оқушылары тұмшаға байланысты онлайн оқуға көшірілді
13:54, 15 ақпан 2026
Өскемен оқушылары тұмшаға байланысты онлайн оқуға көшірілді
Синоптиктер Қазақстанның жеті қаласының тұрғындарына ескерту жасады
09:07, 18 қазан 2025
Синоптиктер Қазақстанның жеті қаласының тұрғындарына ескерту жасады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Казахстан одержал очередную победу на престижном турнире по боксу в Таиланде
12:44, Бүгін
Казахстан одержал очередную победу на престижном турнире по боксу в Таиланде
Международная федерация дзюдо сообщила великолепную новость казаху после его мегасенсации
12:44, Бүгін
Международная федерация дзюдо сообщила великолепную новость казаху после его мегасенсации
Как выглядит турнирная таблица после первого тура КПЛ
12:17, Бүгін
Как выглядит турнирная таблица после первого тура КПЛ
Наставник "Кызылжара" оценил камбэк своей команды в первому туре КПЛ
11:51, Бүгін
Наставник "Кызылжара" оценил камбэк своей команды в первому туре КПЛ
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: