#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+2°
$
493.85
571.78
6.25
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+2°
$
493.85
571.78
6.25
Қоғам

Өскемендіктердің қоқыс шығару компаниясына миллиондаған берешегі бар

Мусорный полигон, мусор, мусорная свалка, свалочный полигон, отходы, стихийная свалка, стихийные свалки, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.03.2026 11:16 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Өскемен тұрғындарының қоқыс шығаратын компанияға берешегі 247 миллион теңгеге жеткен. Коммуналдық мекеме өкілдерінің айтуынша, келісімшартқа отырған әр бесінші тұрғын ақшасын уақытылы төлемейді. Толығырақ Zakon.kz ақпаратында.

Өскеменде қоқыс шығаратын екі мекеме бар. Олармен 220 мыңнан астам тұрғын келісімшартқа отырған. Бұл қала халқының 60 проценті. Алайда сол қызметтің ақысын төлеуге келгенде салғырттық танытатындар көп. "24.kz" телеарнасының ақпаратынша, тұрғындардың берешегі қазір 247 миллион теңгеден асқан. "Өскемен-Тазалық" мекемесі қордаланған қарызды қайтара алмай жүр. Мамандардың сөзінше, жауапсыз абоненттерді қызметтен шектеп тастайтын механизм жоқ.

Әсіресе көп қабатты тұрғын үйлерде қарыз қордаланып қалған. Кейбір пәтер иесінің берешегі 170 мың теңгеге жуық. Ықшам аудандарда да жағдай мәз емес. Бұл жаққа қоқыс жинайтын арнайы техника аптасына екі-үш рет қатынайды. Келісімшартқа отырмай-ақ компания қызметін тұтынып отырғандар жетерлік.

"Бізде қарызды қайтарып алу механизмдері тек қана сот орындаушылары арқылы жүргізіледі, бірақ оның бәріне көп уақыт кетеді. Тұрмыстық қалдықтарды шығару жұмысы ол үздіксіз жүргізул керек себебі тазалықты қамтамасыз ету керекпіз, сол себепті тоқтатып қоя алмайыз ана кісі қарыз мына кісі қарыз деп тоқтата алмаймыз себебі ол сосын коллапс болады". Назгүл Сейтенғазина, коммуналдық компания директорының орынбасары

Қоқыс шығару қызметі үшін ай сайынғы төлем әр адамға 430 теңге. Коммуналдық мекемелер енді тым болмағанда тарифті өсіру мәселесі қарастырылса екен деген ойда. Себебі қордаланған қарыз толық қайтарылады дегенге сенім жоқ, дейді олар.

Бұған дейін Қостанай облысында құтқарушылар түні бойы жолда қалып қойғандарды эвакуациялағанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Қазақстанда қалың қар жауып, ауа райы күрт өзгермек
12:08, Бүгін
Қазақстанда қалың қар жауып, ауа райы күрт өзгермек
Қазақстанда құрылыс сапасы мен қауіпсіздігін арттыру: сала қатысушыларына қойылатын талаптар қатаңдатылады
11:56, Бүгін
Қазақстанда құрылыс сапасы мен қауіпсіздігін арттыру: сала қатысушыларына қойылатын талаптар қатаңдатылады
Шымкентте қоғамдық көлікте жол жүру тегін болады
10:47, Бүгін
Шымкентте қоғамдық көлікте жол жүру тегін болады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Появилось видео победы Елены Рыбакиной над топовой украинкой в Индиан-Уэллсе
12:10, Бүгін
Появилось видео победы Елены Рыбакиной над топовой украинкой в Индиан-Уэллсе
Нокаутом завершился бой казахстанской боксёрши на престижном турнире в Таиланде
11:56, Бүгін
Нокаутом завершился бой казахстанской боксёрши на престижном турнире в Таиланде
Дебютант КПЛ озвучил главные планы на предстоящий сезон Премьер-лиги
11:45, Бүгін
Дебютант КПЛ озвучил главные планы на предстоящий сезон Премьер-лиги
Чемпион Almaty Open-2025 "вынес с корта" аргентинца в третьем круге "Мастерса" в США
11:34, Бүгін
Чемпион Almaty Open-2025 "вынес с корта" аргентинца в третьем круге "Мастерса" в США
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: