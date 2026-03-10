#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
493.85
571.78
6.25
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
493.85
571.78
6.25
Қоғам

Әлемдік БАҚ Қазақстанның Төтенше жағдайлар министрлігінің жұмысына баға берді

Спасательная служба, спасательные службы, спасатели, спасатель, МЧС РК, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.03.2026 14:12 Фото: Zakon.kz
2026 жылғы 9 наурызда BBC-дің ресейлік қызметі ҚР Төтенше жағдайлар министрлігінің жұмыс барысын көрсетті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Нақтырақ айтқанда, шетелдік БАҚ министрліктің Instagram әлеуметтік желісіндегі ресми парақшасында жарияланған бейнеге қызығушылық танытқан. Видеода мұз жару сәті көрсетілген.

"Қазақстандағы өзендерде жарылыс жұмыстары жыл сайын су тасқыны алдында өткізіледі. Жұмыс көлемі 9360 шаршы метрді қамтыды, бұл су қоймаларында мұз бөгеттерінің пайда болуына жол бермеу үшін жасалады", – делінген видео астындағы мәтінде.

Сурет: instagram/bbcrussian

Ресейлік BBC қызметі Ресей мен әлемдегі маңызды оқиғаларды хабарлауға маманданған.

"Қазақстаннан керемет көріністер", – деп видеоға BBC түсініктеме қалдырған.

Айта кетейік, Қазақстандағы су тасқынына қарсы жарылыс жұмыстарының әсерлі видеолары Төтенше жағдайлар министрлігінің желідегі парақшаларында тұрақты түрде жарияланып тұрады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Этери Тутберидзе Грузия президентінен марапат алу рәсіміне қатыспады
15:04, Бүгін
Этери Тутберидзе Грузия президентінен марапат алу рәсіміне қатыспады
Төтенше жағдайлар министрлігінің тағы бір қызметі қосылды
10:36, 23 қыркүйек 2024
Төтенше жағдайлар министрлігінің тағы бір қызметі қосылды
Шымкент қаласы мен Жетісу облысы төтенше жағдайлар департаментін уақытша кімдер басқаратыны белгілі болды
15:34, 21 шілде 2023
Шымкент қаласы мен Жетісу облысы төтенше жағдайлар департаментін уақытша кімдер басқаратыны белгілі болды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Максим Самородов получил плохие новости из России
20:05, Бүгін
Максим Самородов получил плохие новости из России
Экс-форвард сборной Казахстана и "Барыса" назвал претендентов на победу в Кубке Гагарина
19:37, Бүгін
Экс-форвард сборной Казахстана и "Барыса" назвал претендентов на победу в Кубке Гагарина
В текущем сезоне КХЛ осталось определить двух участников плей-офф
19:05, Бүгін
В текущем сезоне КХЛ осталось определить двух участников плей-офф
В "Барысе" отреагировали на победу над "Амуром" в КХЛ
18:35, Бүгін
В "Барысе" отреагировали на победу над "Амуром" в КХЛ
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: