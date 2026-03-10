Этери Тутберидзе Грузия президентінен марапат алу рәсіміне қатыспады
Бұл марапат Ресейдің танымал бапкері, Грузия Олимпиада құрамасымен жұмыс істейтін Тутберидзеге 2026 жылғы Италиядағы қысқы Олимпиада ойындарында командасының сәтті өнер көрсеткені үшін берілген. Атап айтқанда, Грузия президенті Михаил Кавелашвили оны Даңқ орденімен марапаттағанын Facebook парақшасында жариялаған.
Тутберидзе марапаттау рәсіміне қатыспағандықтан, орден кейінірек Грузияның Фигуралық сырғанау федерациясының президенті Мариам Гиоргобиани арқылы жеткізілуі жоспарланған. Сонымен қатар, Даңқ орденімен халықаралық санатты төреші Саломе Чигогидзе және спортшылар Анастасия Губанова, Ника Эгадзе, Анастасия Метелкина және Лука Берулава да марапатталған.
Сурет: Facebook/MikheilKavelashviliOfficial
