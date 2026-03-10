#Референдум-2026
Қоғам

Алматылықтар 15 наурызда қоғамдық көлікте тегін жүре алады

Общественный транспорт в Алматы, автобусы в Алматы, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.03.2026 13:01 Фото: Zakon.kz
Республикалық референдумның өтуіне байланысты Алматының Жол қозғалысы және жолаушылар көлігін ұйымдастыру басқармасының өкілдері 2026 жылы 15 наурызда қоғамдық көлікте жол жүру тегін болатынын айтты.

Бұл шешім референдум өтетін күні қала тұрғындары мен қонақтарына жайлы жағдай жасау және азаматтардың қала ішінде кедергісіз қатынауын қамтамасыз ету мақсатында қабылданды.

Тегін жол жүру қалалық қоғамдық көліктің барлық бағытында – автобустарда, троллейбустарда және метрополитенде күні бойы қолданылады.

Жолаушылар жолақыны төлеу тәсіліне немесе пайдаланылатын электронды билет жүйесіне қарамастан қоғамдық көлікте ақысыз жүре алады.

Басқарма өкілдері қала тұрғындары мен қонақтарын сапарын алдын ала жоспарлауға және дауыс беру күні қала ішінде ыңғайлы қатынау үшін қоғамдық көлікті пайдалануға шақырады.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Ақтауда әйелдер 8 наурызда қоғамдық көлікте тегін жүре алады
21:29, 04 наурыз 2024
Ақтауда әйелдер 8 наурызда қоғамдық көлікте тегін жүре алады
Шымкентте қоғамдық көлікте жол жүру тегін болады
10:47, Бүгін
Шымкентте қоғамдық көлікте жол жүру тегін болады
Астанада қоғамдық көлікте жол жүру тарифін көтеру жоспарланып отыр
18:49, 20 ақпан 2024
Астанада қоғамдық көлікте жол жүру тарифін көтеру жоспарланып отыр
