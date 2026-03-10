Алматылықтар 15 наурызда қоғамдық көлікте тегін жүре алады
Фото: Zakon.kz
Республикалық референдумның өтуіне байланысты Алматының Жол қозғалысы және жолаушылар көлігін ұйымдастыру басқармасының өкілдері 2026 жылы 15 наурызда қоғамдық көлікте жол жүру тегін болатынын айтты.
Бұл шешім референдум өтетін күні қала тұрғындары мен қонақтарына жайлы жағдай жасау және азаматтардың қала ішінде кедергісіз қатынауын қамтамасыз ету мақсатында қабылданды.
Тегін жол жүру қалалық қоғамдық көліктің барлық бағытында – автобустарда, троллейбустарда және метрополитенде күні бойы қолданылады.
Жолаушылар жолақыны төлеу тәсіліне немесе пайдаланылатын электронды билет жүйесіне қарамастан қоғамдық көлікте ақысыз жүре алады.
Басқарма өкілдері қала тұрғындары мен қонақтарын сапарын алдын ала жоспарлауға және дауыс беру күні қала ішінде ыңғайлы қатынау үшін қоғамдық көлікті пайдалануға шақырады.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript