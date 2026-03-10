Тоқаев Таяу Шығыстағы тағы бір шабуылды айыптады
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Иран аумағынан Біріккен Араб Әмірліктерін зымырандармен және ұшқышсыз ұшу аппараттарымен шабуылдау әрекеттерін айыптады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Соның салдарынан көптеген тұрғын қаза тауып, азаматтық инфрақұрылымға нұқсан келді.
Бұл туралы оның баспасөз хатшысы Айбек Смадияр хабарлады.
"Мемлекет басшысы Таяу Шығыстағы қарулы қақтығысты одан әрі ушықтыратын мұндай әрекеттерді еш ақтауға болмайды деп санайды", – деп жазды Смадияр.
Сонымен бірге Қасым-Жомарт Тоқаев халықаралық даулы мәселелерді шешудің ең дұрыс жолы дипломатиялық тәсілдерге жүгіну екенін атап өткен.
