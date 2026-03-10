#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-2°
$
491.59
572.16
6.24
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-2°
$
491.59
572.16
6.24
Қоғам

Тоқаев Таяу Шығыстағы тағы бір шабуылды айыптады

Тоқаев Таяу Шығыстағы тағы бір шабуылды айыптады, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.03.2026 21:09 Сурет: akorda.kz
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Иран аумағынан Біріккен Араб Әмірліктерін зымырандармен және ұшқышсыз ұшу аппараттарымен шабуылдау әрекеттерін айыптады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Соның салдарынан көптеген тұрғын қаза тауып, азаматтық инфрақұрылымға нұқсан келді.

Бұл туралы оның баспасөз хатшысы Айбек Смадияр хабарлады.

"Мемлекет басшысы Таяу Шығыстағы қарулы қақтығысты одан әрі ушықтыратын мұндай әрекеттерді еш ақтауға болмайды деп санайды", – деп жазды Смадияр.

Сонымен бірге Қасым-Жомарт Тоқаев халықаралық даулы мәселелерді шешудің ең дұрыс жолы дипломатиялық тәсілдерге жүгіну екенін атап өткен.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Тоқаев Нахчыван әуежайына жасалған шабуылды қатаң айыптады
20:32, 05 наурыз 2026
Тоқаев Нахчыван әуежайына жасалған шабуылды қатаң айыптады
БАӘ саммитінде бірінші болып Қасым-Жомарт Тоқаев сөз сөйледі: Президент не туралы айтты
16:38, 14 қаңтар 2025
БАӘ саммитінде бірінші болып Қасым-Жомарт Тоқаев сөз сөйледі: Президент не туралы айтты
Тоқаев жұмыс сапарымен Біріккен Араб Әмірліктеріне келіп жетті
18:42, 13 қаңтар 2025
Тоқаев жұмыс сапарымен Біріккен Араб Әмірліктеріне келіп жетті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Команда казахстанского футболиста потерпела пятое поражение кряду в Турции
02:20, 11 наурыз 2026
Команда казахстанского футболиста потерпела пятое поражение кряду в Турции
Костюк обратилась к болельщикам после поражения от Рыбакиной в Индиан-Уэллсе
01:46, 11 наурыз 2026
Костюк обратилась к болельщикам после поражения от Рыбакиной в Индиан-Уэллсе
Арина Соболенко уверенно вышла в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе
01:18, 11 наурыз 2026
Арина Соболенко уверенно вышла в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе
Алимханулы лишили пояса чемпиона мира после допинговой дисквалификации
00:53, 11 наурыз 2026
Алимханулы лишили пояса чемпиона мира после допинговой дисквалификации
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: