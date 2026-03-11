#Референдум-2026
Қоғам

Алматыда қалың қарға байланысты коммуналдық қызмет күшейтілген режимде жұмыс істеп жатыр

Уборка снега, снегоуборочная техника, снегоуборочная машина, снегоуборочные машины, коммунальные службы, коммунальная служба, работники коммунальной службы, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.03.2026 09:04 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Алматыда 10 наурыз кештен бастап қар толассыз жауып жатыр. Қар жауа бастаған сәттен бастап қаладағы коммуналдық қызмет күшейтілген жұмыс тәртібіне көшірілді.

Негізгі міндет – көктайғақтың пайда болуына жол бермеу және жол қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз ету.

Бүгін жұмысқа 75 жедел бригада, 2710 жол саласы жұмысшысы және 1225 техника тартылған. 200-ден астам жол тазалайтын техника жолға көктайғаққа қарсы арнайы материалдар сеуіп жатыр. Себу жұмыстары біткен соң техника 28 бригадаға бөлініп, көшелерді тазалау жұмыстарына кіріседі.

Қалалық қызметтердің мәліметінше, қазірдің өзінде шамамен 3-4 см қар жауған. Қазіргі уақытта жолдарға үшінші рет құм-тұз қоспасы себіліп жатыр. Бұл шаралар көктайғақтың алдын алуға мүмкіндік береді. Синоптиктердің болжамынша, таңертең ауа температурасы −5 градусқа дейін төмендейді.

Қала тұрғындарына барынша сақ болу ескертіледі: жүргізушілерге жылдамдықты төмендетіп, арақашықтық сақтауға, ал жүргіншілерге тротуарларда абай болуға кеңес беріледі.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
