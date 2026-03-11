#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-11°
$
489.39
567.99
6.19
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-11°
$
489.39
567.99
6.19
Қоғам

Астаналықтардың салық бойынша берешегі миллиардтаған теңгеге жетті

Астаналықтардың салық бойынша берешегі миллиардтаған теңгеге жетті, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.03.2026 19:30 Сурет: Zakon.kz
Мемлекеттік кірістер департаментінің өндірістік емес төлемдер басқармасы басшысының міндетін атқарушы Алтынгүл Тоқаева қала тұрғындарының көлік және мүлік салығы бойынша қарызы туралы айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ол бұл туралы 2026 жылғы 11 наурызда Астана өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен брифингте мәлімдеді.

"2026 жылғы 5 наурыздағы жағдай бойынша Астанада жеке тұлғалардың мүлік салығы мен көлік салығы бойынша жалпы берешегі 3 млрд 89 млн теңге болды. Бұл қарыз 60 393 жеке тұлғаның атына тіркелген", – деді ол.

Берешектің басым бөлігі жеке тұлғалардың көлік салығына тиесілі. Оның көлемі – 2 млрд 750 млн теңге.

"Жеке тұлғалар салықты салық төлеушінің тұрғылықты жері бойынша есепті салық кезеңінен кейінгі жылдың 1 сәуірінен кешіктірмей төлеуге тиіс", – деді спикер.

Қазақстан Республикасының Салық кодексінің 564-бабына сәйкес, Қазақстан аумағында тіркелген және (немесе) есепке қойылған көлік құралдары салық салу нысаны болып есептеледі. Бұл ретте тіркемелер салық салу нысанына жатпайды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Елорда тұрғындары көлік салығы бойынша 1,6 млрд теңге қарыз
11:37, 27 наурыз 2024
Елорда тұрғындары көлік салығы бойынша 1,6 млрд теңге қарыз
Елордада көлік салығынан жалтарып жүргендер көбейді
11:45, 17 тамыз 2023
Елордада көлік салығынан жалтарып жүргендер көбейді
Алматы облысында 30 мыңға жуық көлік иесі мүлік салығын төлемеген
13:04, 03 сәуір 2023
Алматы облысында 30 мыңға жуық көлік иесі мүлік салығын төлемеген
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Вторая ракетка мира опубликовал пост после победы над бразильцем в Индиан-Уэллсе
23:35, Бүгін
Вторая ракетка мира опубликовал пост после победы над бразильцем в Индиан-Уэллсе
"Просто офигенный": Адесанья выразил восторг от карда турнира UFC в Белом доме
23:04, Бүгін
"Просто офигенный": Адесанья выразил восторг от карда турнира UFC в Белом доме
Клуб Михайлиса и Орехова стал обладателем Кубка Континента в КХЛ
22:34, Бүгін
Клуб Михайлиса и Орехова стал обладателем Кубка Континента в КХЛ
Топовый казахстанский клуб получил трансферный бан от ФИФА
22:02, Бүгін
Топовый казахстанский клуб получил трансферный бан от ФИФА
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: