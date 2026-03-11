#Референдум-2026
Қоғам

Алматыда полиция қызметкері ауладағы әжетханаға құлап кеткен қызды құтқарып қалды

Алматыда полиция қызметкері ауладағы әжетханаға құлап кеткен қызды құтқарып қалды, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.03.2026 20:47 Сурет: polisia.kz
Алматы қаласында полиция қызметкері тұрғын үй ауласында қауіпті жағдайға тап болған қызды құтқарып қалды, деп хабарлайды Zakon.kz.

"102" арнасына әйел адам хабарласып, қызының үйден шығып кеткенін және бірнеше сағат бойы байланысқа шықпай жатқанын айтқан. Осыдан кейін оқиға орнына жедел түрде тергеу-жедел тобы жіберілді.

Ауланы тексеру барысында криминалдық полиция бөлімінің жедел уәкілі, полиция майоры Олжас Уразалиев үйлердің маңында орналасқан сыртқы әжетханаға назар аударған. Жақындап барған кезде ол әлсіз көмек сұраған дауысты естіген.

Анықталғандай, қыз абайсызда әжетхананың шұңқырына құлап кеткен. Ішінде жиналған улы булардың әсерінен ол қатты әлсіреп, кей сәттерде есінен танып қалған.

Полиция қызметкері бірден құтқару жұмыстарын ұйымдастырып, қолда бар құралдарды пайдалана отырып, қызды сыртқа алып шықты.

"Ауланы тексеріп жүрген кезде әлсіз дауысты естідім. Әжетханаға жақындағанда ішінде адам бар екенін түсіндім. Қыз қатты әлсіреп, көмек сұрап жатты. Уақыт жоғалтуға болмайтын еді, сондықтан оны дереу шығарып алуға кірістік", – деді Олжас Оразәлиев.

Құтқарылған қыз оқиға орнына келген медицина қызметкерлеріне тапсырылып, қажетті медициналық көмек көрсетілді.

Айдос Қали
