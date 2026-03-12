#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-8°
$
489.39
567.99
6.19
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-8°
$
489.39
567.99
6.19
Қоғам

2026 жылы Шекара қызметінің әскери жиындарына қанша қазақстандық шақырылады

Военная служба, военнослужащие, военнослужащий, военные, военный, армия, солдаты, солдат, вооруженные силы, военные учения, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.03.2026 09:21 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті "2026 жылы әскери міндеттілерді әскери жиындарға шақыру туралы" бұйрық жобасын әзірледі, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жобаға сәйкес, 270 әскери міндетті азамат Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Шекара қызметінің Жетісу, Жамбыл және Атырау облыстарындағы департаменттеріне 30 күнтізбелік күн мерзімге әскери жиындарға шақырылады.

Ведомствоның мәліметінше, әскери жиындар әскери міндетті азаматтардың білімін, біліктілігі мен дағдыларын сақтау және жетілдіру, сондай-ақ жүктелген міндеттерді орындауға дайындық деңгейін арттыру мақсатында өткізіледі.

Құжат жобасы 2026 жылғы 26 наурызға дейін қоғамдық талқылау үшін "Ашық НҚА" порталында жарияланған.

Айта кетейік, өткен жылы да әскери жиындарға дәл осындай – 270 қазақстандық шақырылған болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
2024 жылы қанша қазақстандық әскери жиынға шақырылады
16:55, 19 наурыз 2024
2024 жылы қанша қазақстандық әскери жиынға шақырылады
Шекара қызметіне 150 қазақстандық әскери дайындыққа шақырылады
12:11, 31 наурыз 2023
Шекара қызметіне 150 қазақстандық әскери дайындыққа шақырылады
2024 жылы Шекара қызметіне қанша қазақстандық әскери оқуға жіберіледі
12:11, 05 маусым 2024
2024 жылы Шекара қызметіне қанша қазақстандық әскери оқуға жіберіледі
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Арман Царукян "усыпил" уволенного из UFC дагестанца в Рио
10:15, Бүгін
Арман Царукян "усыпил" уволенного из UFC дагестанца в Рио
Ошибки судей продолжают убивать КПЛ: VAR Hawk-Eye не спасает казахстанский футбол
10:05, Бүгін
Ошибки судей продолжают убивать КПЛ: VAR Hawk-Eye не спасает казахстанский футбол
Новак Джокович сенсационно упустил победу в 1/8 финала "Мастерса"
09:26, Бүгін
Новак Джокович сенсационно упустил победу в 1/8 финала "Мастерса"
Матч "Кайсар" - "Астана" в КПЛ перенесён: известна причина
09:18, Бүгін
Матч "Кайсар" - "Астана" в КПЛ перенесён: известна причина
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: