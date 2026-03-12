2026 жылы Шекара қызметінің әскери жиындарына қанша қазақстандық шақырылады
Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті "2026 жылы әскери міндеттілерді әскери жиындарға шақыру туралы" бұйрық жобасын әзірледі, деп хабарлайды Zakon.kz.
Жобаға сәйкес, 270 әскери міндетті азамат Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Шекара қызметінің Жетісу, Жамбыл және Атырау облыстарындағы департаменттеріне 30 күнтізбелік күн мерзімге әскери жиындарға шақырылады.
Ведомствоның мәліметінше, әскери жиындар әскери міндетті азаматтардың білімін, біліктілігі мен дағдыларын сақтау және жетілдіру, сондай-ақ жүктелген міндеттерді орындауға дайындық деңгейін арттыру мақсатында өткізіледі.
Құжат жобасы 2026 жылғы 26 наурызға дейін қоғамдық талқылау үшін "Ашық НҚА" порталында жарияланған.
Айта кетейік, өткен жылы да әскери жиындарға дәл осындай – 270 қазақстандық шақырылған болатын.
