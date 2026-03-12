#Референдум-2026
Қоғам

Мәслихаттар мен әкімдіктер бюджеттің әр теңгесінің ел игілігіне жұмсалуын қамтамасыз етуге міндетті – Тоқаев

Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства , сурет - Zakon.kz жаңалық 12.03.2026 13:18 Фото: akorda.kz
2026 жылғы 12 наурызда Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев барлық деңгейдегі мәслихат депутаттарының ІІІ республикалық форумы аясында барлық деңгейдегі мәслихат депутаттарына және әкімдерге бюджеттік комиссияның құрамын жетілдіру қажеттігін айтты.

Оның пікірінше, әкімдіктегі бюджеттік комиссия құрамына білімді, беделді мәслихат депутаттарын қосқан жөн. Бұл шара жұмыстың сапасын арттыруға, қаражаттың тиімді жұмсалуын қадағалауға мүмкіндік береді және қыруар қаржыны пайдасы жоқ бастамаларға шашып жіберуді тоқтатуға жағдай жасайды.

Президент атап өткендей, әкімдер республикалық бюджеттен берілетін әртүрлі дотацияға сеніп отыра бермеуі тиіс. Жергілікті билікте масылдық ұғымынан арылу қажет, ал әкімдер табысты арттыру үшін белсенді жұмыс істеуге міндетті. Бюджет қабылданатын кезде әрбір жобаның нақты нәтижесі, оның ішінде қанша жұмыс орны ашылатыны, жеке инвестиция тартылуы, бизнестің дамуына қандай жағдай жасалатыны және қанша салық түсетіні нақты көрсетілуі керек. Президент сөзінде бұл үрдісті "күрішті күрмектен ажырата білу" деп сипаттады.

Тоқаев сондай-ақ барлық деңгейдегі әкімдер мен мәслихат депутаттарының, ең алдымен, мемлекет мүддесіне қызмет ететін бір ұжым, бір команда екенін атап өтті. Ол барлық аймақтың мәслихаттары мен әкімдіктері бірлесіп, бюджеттің әр теңгесін ел игілігіне жұмсауға міндетті екенін қадап айтты.

Президенттің айтуынша, бюджеттік процестің тиімділігі тек қаржыны дұрыс бөлуден ғана емес, сонымен бірге жергілікті биліктің халыққа қызмет көрсету сапасын арттыруға бағытталған нақты шараларды жүзеге асырудан да көрінеді. Мәслихат депутаттары мен әкімдер халықтың мұң-мұқтажын, талап-тілегін білуі, оларға нақты жауап беруі және өңірдің дамуына үлес қосатын жобаларды іске асыруы қажет.

Сонымен қатар, Мемлекет басшысы өңірлік биліктің жұмысында барлық қаражаттың тиімділігі мен есептілігін қамтамасыз етуге, әрбір теңгенің нақты мақсатқа жұмсалуына ерекше мән беру керектігін айтты. Бұл – барлық деңгейдегі әкімдер мен мәслихат депутаттарының халық алдындағы жауапкершілігін арттыратын басты міндет болып саналады.

Осылайша, Тоқаев мәслихаттар мен әкімдіктерді бірігіп жұмыс істеуге, бюджеттің игілікті жұмсалуын қамтамасыз етуге шақырды, бұл тек қаржылық тиімділікті ғана емес, сонымен бірге мемлекеттік саясаттың ашықтығы мен халыққа қызмет көрсету сапасын қамтамасыз етуге бағытталғанын ерекше атап өтті.

Аймақтарда мажоритарлық, яғни бір мандатты жүйе сақталады – Тоқаев
13:56, Бүгін
Аймақтарда мажоритарлық, яғни бір мандатты жүйе сақталады – Тоқаев
Қасым-Жомарт Тоқаев мәслихат депутаттарының ІІІ республикалық форумында сөз сөйледі
13:04, Бүгін
Қасым-Жомарт Тоқаев мәслихат депутаттарының ІІІ республикалық форумында сөз сөйледі
Президент депутаттарды халыққа адал қызмет етуге шақырды
13:08, 03 қазан 2024
Президент депутаттарды халыққа адал қызмет етуге шақырды
