#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-5°
$
489.39
567.99
6.19
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-5°
$
489.39
567.99
6.19
Қоғам

Президент халықты ауыз сумен қамтамасыз ету үшін қолға алынған шараларды атады

Кран с водой, вода, водоснабжение, система водоснабжения, отсутствие воды, отключение воды, раковина, горячая вода, холодная вода, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.03.2026 13:43 Фото: freepik
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев еліміздегі аса маңызды инфрақұрылымды жаңғырту бағытындағы жұмыстар туралы мәлімет берді.

Оның айтуынша, бұл шаралар бұрын-соңды болмаған ауқымда жүргізілуде.

"Мемлекет ел өміріне қажетті аса маңызды инфрақұрылымды жаңғырту үшін бұрын-соңды болмаған ауқымды шараларды қолға алды. Су – тіршілік көзі екенін баршаңыз жақсы білесіздер. Қазақстан жер көлемі жағынан ірі мемлекет болғанымен, елімізде су көздері аз, тіпті, тапшы деуге болады. Сондықтан халыққа сапалы ауыз су беру, экономика салаларын су ресурсымен қамтамасыз ету еліміздің алдында тұрған стратегиялық маңызы бар міндеттер саналады". Президент

Президент атап өткендей, 2025 жылы Кендірліде су тұшыту зауыты іске қосылып, Жаңаөзен қаласы тұрақты ауыз сумен қамтамасыз етілді. Биыл күзде Шардара су құбыры іске қосылып, қаланың 30 мың тұрғынына таза ауыз су беріледі.

"Жалпы, мемлекет еліміздегі бүкіл су инфрақұрылымы жүйесін дамыту үшін нақты шаралар қабылдауда. Атап айтқанда, Түркістан облысындағы Көксарай су қоймасында жаңғырту жұмыстары басталды, сонымен қатар Қызылорда, Жамбыл облыстарында су қоймалары салынып жатыр. Ауыл шаруашылығына орасан зор пайда әкелетін осы жобалар келесі жылы аяқталып, ел кәдесіне жарай бастамақ". Қасым-Жомарт Тоқаев

Тоқаев сөзінше, биыл су шаруашылығы нысандарын салу және жаңғырту бойынша 220-дан астам жоба жүзеге асырылып жатыр, бұл еліміздегі су қауіпсіздігі мен ауыл шаруашылығының дамуына елеулі үлес қосады.

"Халыққа таза ауыз су беру және экономика салаларын тұрақты су ресурстарымен қамтамасыз ету – стратегиялық маңызды міндеттердің бірі. Осы бағыттағы жұмыстар еліміздің дамуындағы басты басымдықтардың бірі болып саналады", – деді Президент.

Бұл жобалар халықтың тұрмыс сапасын арттыруға, ауыл шаруашылығы мен өнеркәсіптің қажеттіліктерін қамтамасыз етуге және су ресурстарын тиімді пайдалануға мүмкіндік береді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Тоқаев: Жылу және электр стансаларын жаңарту еліміздің энергетикалық қауіпсіздігін күшейтеді
13:49, Бүгін
Тоқаев: Жылу және электр стансаларын жаңарту еліміздің энергетикалық қауіпсіздігін күшейтеді
Президент: Астананы сумен қамтамасыз ету өте маңызды міндет
13:44, 11 шілде 2023
Президент: Астананы сумен қамтамасыз ету өте маңызды міндет
Тоқаев: Smart Data Ukimet арқылы анонимді деректерге еркін қол жеткізуді қамтамасыз ету қажет
10:42, 12 қазан 2023
Тоқаев: Smart Data Ukimet арқылы анонимді деректерге еркін қол жеткізуді қамтамасыз ету қажет
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Рыбакина узнала своих возможных соперниц до финала "Мастерс" в Индиан-Уэллсе
14:47, Бүгін
Рыбакина узнала своих возможных соперниц до финала "Мастерс" в Индиан-Уэллсе
Два скандальных бойца UFC подрались на турнире с Арманом Царукяном
14:31, Бүгін
Два скандальных бойца UFC подрались на турнире с Арманом Царукяном
23 тысячи зрителей хотят посмотреть на португальскую мегазвезду "Актобе" в Алматы
14:10, Бүгін
23 тысячи зрителей хотят посмотреть на португальскую мегазвезду "Актобе" в Алматы
Стало известно, кто из казахстанцев представит страну на этапе Кубка мира по биатлону
13:50, Бүгін
Стало известно, кто из казахстанцев представит страну на этапе Кубка мира по биатлону
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: