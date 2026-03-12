15 наурызда әр азаматымыз Қазақ елінің жасампаздық жылнамасына өз қолтаңбасын қалдыра алады – Тоқаев
Оның сөзінше, Қазақстан әлемге экономикалық дамуы тұрақты, саяси ахуалы орнықты және түрлі дін мен мәдениетке құрметпен қарайтын мемлекет ретінде танылды.
Президент Қазақстан өркениетаралық және дінаралық диалогты дамытуға, халықаралық құқықты сақтауға, бейбіт қатар өмір сүруге, ядролық қаруды таратпауға және өзара сенім мен қауіпсіздік шараларын нығайтуға басымдық беретінін атап өтті. Сонымен қатар еліміз ұлттық мүддесі мен егемендігін әрдайым қорғап, болашақта да осы бағыттан айнымайтынын айтты.
Мемлекет басшысы қазақ халқын жасампаз ұлт ретінде сипаттап, қоғамдағы бірлік пен татулықтың маңызын ерекше атап өтті.
"Біз қарым-қатынасты қиратпаймыз, бауырымызға тартамыз. Ешкімді жатырқамаймыз, бөлінбейміз, бірігіп, тату-тәтті тіршілік етеміз", – деді Тоқаев.
Президенттің айтуынша, Қазақстан азаматтарының төлқұжаты халықаралық деңгейде сенімге ие маңызды құжаттардың бірі саналады. Соның арқасында қазақстандықтар әлемнің түрлі елінде еркін саяхаттап, білім алып, кәсібін жүргізе алады. Бұл – еліміздің ірі мемлекеттермен тең дәрежеде байланыс орнатқанын көрсетеді.
Тоқаев Қазақстанда Әділетті Қазақстан қағидаты негізінде жаңа қоғам қалыптасып жатқанын айтты. Мұнда әр азамат әлеуметтік мәртебесіне, саяси немесе идеологиялық көзқарасына, тіліне, дініне және этникалық шығу тегіне қарамастан өз мүмкіндігін толық пайдалана алады.
Президенттің пікірінше, жаңа Халық Конституциясының жобасы ортақ Отанымыз – Қазақстан Республикасының жарқын болашағына берік негіз болады.
Мемлекет басшысы жаңа Ата заң технологиялық дамуға, жасанды интеллектіні енгізуге және цифрландыруды кеңейтуге жол ашатынын атап өтті. Оның айтуынша, бұл өзгерістер Қазақстанның әділетті әрі өркендеген мемлекетке айналуына ықпал етеді.
Президент сондай-ақ қазақстандық төлқұжаттың әлемде жоғары құрметке ие екенін айтып, азаматтардың көптеген елде жылы қабылданатынын жеткізді. Бүгінде 90 мыңнан астам қазақстандық жас шетелде білім алып жүр.
Тоқаев жақында өтетін референдумның тарихи маңызын ерекше атап өтті. Оның айтуынша, 15 наурызда әр азамат Қазақстан тарихындағы маңызды кезеңге өз үлесін қоса алады.
Президент жастарға арнайы үндеу жасап, референдумға белсенді қатысу ел тағдырына бейжай қарамаудың белгісі екенін айтты.
"Сол күні өз таңдауыңды жасау – туған елдің жарқын болашағын өз қолыңмен құру деген сөз", – деді ол.
Мемлекет басшысы уақыт өте келе Қазақстан жаңа Конституцияның арқасында қарқынды дамып, әлемдегі ең озық мемлекеттердің біріне айналатынына сенім білдірді.
"Сол кезде сіздер "Қастерлі Отанымды осы биікке жеткізген жолды таңдауға мен де атсалыстым" деп мақтанышпен айта аласыздар", – деді Тоқаев.
Президент сөз соңында ұлы ойшыл Абайдың "Адамның адамшылығы істі бастауынан білінеді" деген сөзін келтіріп, ел алдында тұрған маңызды істі бірлікпен атқару қажеттігін айтты.
Тоқаев ата-бабалардың аманаты – кең-байтақ жерді қорғау және келер ұрпаққа әділетті әрі өркендеген Қазақстанды қалдыру барша азаматтың ортақ міндеті екенін атап өтті.
"Мен халқымыздың жасампаз қуатына, жастардың таудай талабына сенемін. Енді бір жеңнен қол, бір жағадан бас шығарып, ел мүддесіне адал қызмет ете берейік. Еліміз аман, жеріміз тыныш болсын", – деп түйіндеді Президент.