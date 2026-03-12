#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
$
489.39
567.99
6.19
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
$
489.39
567.99
6.19
Қоғам

"Кейін мен де атсалыстым деп, мақтанышпен айтасыздар": Тоқаев жастарды референдумға белсене қатысуға шақырды

&quot;Кейін мен де атсалыстым деп, мақтанышпен айтасыздар&quot;: Тоқаев жастарды референдумға белсене қатысуға шақырды, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.03.2026 15:36 Сурет: akorda.kz
Тәуелсіздік жылдары ішінде Қазақстан айтылған барлық теріс болжамдарға қарамастан, халқымыздың табанды еңбегінің арқасында халықаралық абырой-беделі зор күшті мемлекет ретінде қалыптасты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Президенттің пікірінше, бірақ, күшті, мықты ел болу жеткіліксіз. Мемлекеттің шынайы кемелдігі азаматтардың, заң мен өскелең ұрпақтың алдындағы жауапкершілігінен айқын көрінеді.

"Мықты мемлекет тірек болады, ал жауапты мемлекет ертеңгі күнге деген сенімді күшейтеді. Күш пен жауапкершілік үйлесім тапқанда ғана мемлекет озық әрі қарқынды даму жолына түседі. Кейінгі ұрпақ біздің олқылықтарымызға түсіністікпен қарауы мүмкін, бірақ ел тағдырына әсер ететін тарихи шешім қабылдау кезінде енжар, жігерсіз, жауапсыз болсақ, олар бізді ешқашан кешірмейтіні сөзсіз. Дәл қазір біздің алдымызда кемел санамен, зор жауапкершілікпен тағдырлы таңдау жасау міндеті тұр". Қасым-Жомарт Тоқаев

Осыны айта келе, Тоқаев барша азаматқа, әсіресе, жас отандастарымызға қарата арнайы үндеу жасады.

"Жаңа Конституция жобасы, ең алдымен, Сіздерге арналған. Сіздерге референдумда дауыс беріп, Отанымыздың тағдырына қатысыңыз бар екеніңізді білдіретін орайлы мүмкіндік берілді. Басқаша айтқанда, Сіздер Ата заңға үлес қосқан азаматтар ретінде ел тарихына өз есімдеріңізді жазып қалдыра аласыздар. Біраз уақыт өткен соң, өмір көріп, есейген шағыңызда: "Мен азаматтық парызымды орындадым. Елімнің жаңа Ата заңын қабылдауға өз үлесімді қостым" деп мақтанышпен айтуға толық құқыңыз бар. Қымбатты отандастар! Сіздердің таңдауларыңыз – бюллетень қағазындағы жай ғана белгі емес. Ол – жаңа Халық Конституциясы жобасына көрсетілген нақты қолдауыңыз. Қазақстанды дамудың даңғыл жолына салуға жастар атсалысады. Күні ертең ынтымақ-бірлігі жарасқан, еңбекқор, заңға бағынатын, білім, ғылым, мәдениет және зайырлылық құндылықтары берік орныққан, жаппай цифрландыру мен жасанды интеллект күнделікті өмірдің ажырамас бөлшегіне айналатын қоғам құру миссиясы Сіздерге жүктеледі. Сіздің дауысыңыз нағыз жасампаз отаншылдықтың, азамат ретінде ел келешегі үшін жауапкершілік арқалаудың қандай болатынын көрсетеді".Мемлекет басшысы

Бұған дейін 2025 жылы 1500 шақырым темір жол салынып, жөндеуден өткенін жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Тоқаев Испания Короліне құттықтау жеделхатын жолдады
12:01, 12 қазан 2024
Тоқаев Испания Короліне құттықтау жеделхатын жолдады
Қасым-Жомарт Тоқаев баршаны Қазақстан халқының бірлігі күнімен құттықтады
09:03, 01 мамыр 2024
Қасым-Жомарт Тоқаев баршаны Қазақстан халқының бірлігі күнімен құттықтады
Тоқаев инвесторларды Қазақстанға шақырды
12:00, 08 маусым 2023
Тоқаев инвесторларды Қазақстанға шақырды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Видеообзор матча КХЛ "Адмирал" - "Барыс"
18:15, Бүгін
Видеообзор матча КХЛ "Адмирал" - "Барыс"
Джокович высказался о своём вылете с "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
17:45, Бүгін
Джокович высказался о своём вылете с "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
Гол на последних минутах решил судьбу матча "Барыса" в КХЛ
17:23, Бүгін
Гол на последних минутах решил судьбу матча "Барыса" в КХЛ
Уволенный из UFC дагестанец сделал заявление после поражения от Армана Царукяна
17:19, Бүгін
Уволенный из UFC дагестанец сделал заявление после поражения от Армана Царукяна
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: