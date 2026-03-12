#Референдум-2026
Қоғам

Қазақстандықтар тегі өзгерген жағдайда дипломды қалай қалпына келтіре алады

Қазақстандықтар тегі өзгерген жағдайда дипломды қалай қалпына келтіре алады, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.03.2026 17:45 Сурет: gov.kz
"Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясының баспасөз қызметі қазақстандықтарға тегі өзгергеннен кейін дипломның екінші нұсқасын алу үшін қандай құжаттар қажет екенін түсіндірді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қазақстандық әйел "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясы баспасөз қызметінің мамандарына сұрақ жолдаған.

Оны дипломның телнұсқасын алу мәселесі қызықтырған.

"Менің тегім өзгерді. Дипломды қалпына келтіру үшін қандай құжат ұсынуым керек?" деп сұраған ол.

Мамандар бұл үшін екі құжат қажет екенін нақтылады.

"Сіз неке қию немесе некені бұзу туралы куәлікті, сондай-ақ аты-жөнін (Т.А.Ә.) өзгерткенін растайтын куәлікті немесе Т.А.Ә. өзгергенін дәлелдейтін өзге де құжатты ұсынуыңыз қажет", – деп түсіндірді "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясы баспасөз қызметі.
Айдос Қали
