#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-5°
$
491.68
568.23
6.2
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-5°
$
491.68
568.23
6.2
Қоғам

Алматыда тұрғын үйлердің шатырын қардан тазалау жұмыстарына бақылау күшейтілді

Алматыда тұрғын үйлердің шатырын қардан тазалау жұмыстарына бақылау күшейтілді, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.03.2026 19:25 Сурет: Алматы әкімдігі
Алматыда көппәтерлі тұрғын үйлердің шатырын қар мен мұздан уақытылы тазалау жұмыстарына бақылау күшейтілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қыс мезгілінде тұрғындардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету міндеті кондоминиум нысандарын басқарушы ұйымдарға жүктелген. Бұл туралы қалалық коммуналдық инфрақұрылымды дамыту басқармасы мен тұрғын үй инспекциясының мамандары айтты.

Қолданыстағы заңнамаға және ортақ мүлікті күтіп-ұстауға жұмсалатын шығынды есептеу әдістемесіне сәйкес, ПИК, МИБ және басқарушы компаниялар тұрғын үйлер мен оған іргелес аумақтың санитарлық және техникалық жағдайын тиісті деңгейде қамтамасыз етуге міндетті. Міндетті жұмыстардың қатарына шатырларды, кіреберіс маңындағы қалқаларды, су ағар жүйелерін және ортақ мүліктің басқа да құрылымдарын қар мен мұздан жүйелі түрде тазалау кіреді.

Мұз сүңгілері мен шатырда жиналған мұз қабаттары жүргіншілер мен тұрғындар үшін қауіп төндіреді. Осыған байланысты тазалау жұмыстары уақытылы жүргізіліп, қауіпті аймақтар міндетті түрде қоршалып, тұрғындарға алдын ала ескертілуге тиіс. Барлық жұмыс қауіпсіздік техникасының талаптарын сақтай отырып орындалуы қажет.

Мұндай жұмыстарды дер кезінде ұйымдастырмағаны үшін жауапкершілік басқару ұйымының төрағасына немесе қызмет көрсетуші ұйымға жүктеледі. Егер азаматтарға зиян келсе, олар құқығын заңнамада белгіленген тәртіппен, соның ішінде сот органдарына жүгіну арқылы қорғауға құқылы, деп атап өтті басқарма өкілдері.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Алматыда шатырдағы мұз бен қарға байланысты жауапкершілік туралы ескерту жасалды
15:43, 26 ақпан 2026
Алматыда шатырдағы мұз бен қарға байланысты жауапкершілік туралы ескерту жасалды
Алматыда мұз бен қарды уақтылы тазалаудың жауапкершілігі ескертілді
12:53, 16 ақпан 2026
Алматыда мұз бен қарды уақтылы тазалаудың жауапкершілігі ескертілді
Алматыда қоқыс шығаратын арнайы техниканы бақылау күшейтілді
21:40, 04 желтоқсан 2025
Алматыда қоқыс шығаратын арнайы техниканы бақылау күшейтілді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Казахстанский форвард принёс победу команде из Бельгии
21:32, Бүгін
Казахстанский форвард принёс победу команде из Бельгии
ВК "Куаныш" примет участие в уникальной для Казахстана Лиге чемпионов
21:24, Бүгін
ВК "Куаныш" примет участие в уникальной для Казахстана Лиге чемпионов
Главный тренер "Адмирала" объяснил поражение от "Барыса" в матче КХЛ
21:04, Бүгін
Главный тренер "Адмирала" объяснил поражение от "Барыса" в матче КХЛ
Разгромом завершился матч молодёжной команды "Барыса" в МХЛ
20:47, Бүгін
Разгромом завершился матч молодёжной команды "Барыса" в МХЛ
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: