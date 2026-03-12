Алматыда тұрғын үйлердің шатырын қардан тазалау жұмыстарына бақылау күшейтілді
Қыс мезгілінде тұрғындардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету міндеті кондоминиум нысандарын басқарушы ұйымдарға жүктелген. Бұл туралы қалалық коммуналдық инфрақұрылымды дамыту басқармасы мен тұрғын үй инспекциясының мамандары айтты.
Қолданыстағы заңнамаға және ортақ мүлікті күтіп-ұстауға жұмсалатын шығынды есептеу әдістемесіне сәйкес, ПИК, МИБ және басқарушы компаниялар тұрғын үйлер мен оған іргелес аумақтың санитарлық және техникалық жағдайын тиісті деңгейде қамтамасыз етуге міндетті. Міндетті жұмыстардың қатарына шатырларды, кіреберіс маңындағы қалқаларды, су ағар жүйелерін және ортақ мүліктің басқа да құрылымдарын қар мен мұздан жүйелі түрде тазалау кіреді.
Мұз сүңгілері мен шатырда жиналған мұз қабаттары жүргіншілер мен тұрғындар үшін қауіп төндіреді. Осыған байланысты тазалау жұмыстары уақытылы жүргізіліп, қауіпті аймақтар міндетті түрде қоршалып, тұрғындарға алдын ала ескертілуге тиіс. Барлық жұмыс қауіпсіздік техникасының талаптарын сақтай отырып орындалуы қажет.
Мұндай жұмыстарды дер кезінде ұйымдастырмағаны үшін жауапкершілік басқару ұйымының төрағасына немесе қызмет көрсетуші ұйымға жүктеледі. Егер азаматтарға зиян келсе, олар құқығын заңнамада белгіленген тәртіппен, соның ішінде сот органдарына жүгіну арқылы қорғауға құқылы, деп атап өтті басқарма өкілдері.