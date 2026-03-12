#Референдум-2026
Қоғам

Ақмола облысында пойыз 11 жылқыны қағып кетті

Ақмола облысында пойыз 11 жылқыны қағып кетті, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.03.2026 20:05 Сурет: polisia.kz
Ақмола облысында жүк пойызы теміржол бойында жүрген 11 жылқыны қағып кетті. Оқиға 11 наурыз күні таңертең Торғай – Сілеті теміржол аралығында болған, деп хабарлайды Zakon.kz.

Алдын ала мәлімет бойынша, Ерейментау – Алтынтау бағытымен келе жатқан жүк пойызының машинисі рельс үстінде жүрген жылқыларды байқап, шұғыл тежеуге мәжбүр болған. Алайда апаттың алдын алу мүмкін болмай, пойыз 11 жылқыны қағып кеткен. Оқиғадан кейін пойыз қозғалысы 23 минутқа кідірді.

Жедел-іздестіру шаралары барысында көлік полицейлері жылқылардың иесін анықтады. Ол – Ақмола облысындағы шаруа қожалықтарының бірінде жұмыс істейтін 35 жастағы мал бағушы.

Полиция мәліметінше, ер адам теміржолдың бөлінген жолағында мал жаю қағидаларын бұзғаны үшін жауапкершілікке тартылған.

"Пойыздың шұғыл тежелуі жолаушылар мен пойыз бригадасы мүшелерінің өмірі мен денсаулығына қауіп төндіруі мүмкін. Сондықтан үй жануарларының иелері малды теміржол маңында қараусыз қалдырмауы тиіс", — деп ескертті көлік полицейлері.

ІІМ баспасөз қызметінің хабарлауынша, жыл басынан бері көліктегі полиция департаментінде пойыздың шұғыл тежелуіне қатысты 234 дерек тіркелген. Оның ішінде 61 жағдай теміржолда адамдардың болуына, 167 жағдай үй жануарларының жүруіне байланысты болған.

Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Жүк пойызы 11 жылқыны қағып кетті
18:11, 04 қыркүйек 2024
Жүк пойызы 11 жылқыны қағып кетті
Павлодар облысында пойыз жылқыларды қағып кетті
20:51, 06 ақпан 2025
Павлодар облысында пойыз жылқыларды қағып кетті
Ақмола облысында жүк пойызы жеті жылқыны жапырып өтті
19:43, 05 желтоқсан 2023
Ақмола облысында жүк пойызы жеті жылқыны жапырып өтті
Казахстанский форвард принёс победу команде из Бельгии
21:32, Бүгін
Казахстанский форвард принёс победу команде из Бельгии
ВК "Куаныш" примет участие в уникальной для Казахстана Лиге чемпионов
21:24, Бүгін
ВК "Куаныш" примет участие в уникальной для Казахстана Лиге чемпионов
Главный тренер "Адмирала" объяснил поражение от "Барыса" в матче КХЛ
21:04, Бүгін
Главный тренер "Адмирала" объяснил поражение от "Барыса" в матче КХЛ
Разгромом завершился матч молодёжной команды "Барыса" в МХЛ
20:47, Бүгін
Разгромом завершился матч молодёжной команды "Барыса" в МХЛ
