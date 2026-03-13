#Референдум-2026
Қоғам

Павлодарда полицейлер қолайсыз ауа райында жүргізушілерге көмек көрсетуде

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.03.2026 11:56 Фото: unsplash
Аязды күндері павлодарлық полицейлер еріктілермен бірлесіп, қолайсыз ауа райына байланысты жолда қалған жүргізушілерге көмек көрсетуде. Әсіресе ұзақ уақыт рөлде болып, табиғаттың қатал сынына тап келетін жүк көлігі жүргізушілеріне ерекше назар аударылуда.

Жүргізушілер мен жолдағы жолаушыларға қолдау білдіру мақсатында оларға ыстық шай мен тамақ таратылды.

"Қатты аяз кезінде көліктер жиі істен шығады.Жанармай жүйесінің қатып қалуынан бастап жүріс бөлігінің бұзылуына дейін түрлі жағдайлар орын алады. Бүгін менің көлігім де суыққа шыдамай өшіп қалды. Сол сәтте жанымнан өтіп бара жатқан полиция қызметкерлері тоқтап, шай беріп, тамақтандырды, көлікті қайта оталдыруға көмектесті. Осындай қамқорлықтары үшін үлкен алғысымды білдіремін, – деді Қарағанды қаласынан келген жүргізуші Николай.

Полицейлердің мұндай жанашырлығы мен қамқорлығы жол қозғалысына қатысушылар арасында жылы әсер қалдырды. Полиция азаматтарды қатты аяз кезінде алыс сапарларды кейінге қалдыруға шақырады. Егер жолға шығу қажет болса, автокөлікті сапарға мұқият дайындап, жолда барынша сақ болу және демалыс режимін сақтау қажет. Жаяу жүргіншілерге де жылы киініп, жолдың жүру бөлігінен алшақ жүру, жолды тек белгіленген жерден абайлап өту ұсынылады.

"Алдын алу, бақылау, көмек көрсету және маңызды жайттарды еске салу – павлодарлық жол полицейлерінің күнделікті қызметінің негізгі бағыттары. Көрсетілген әрбір көмек – қарапайым әрекеттен басталатын ортақ қауіпсіздікке қосылған үлес. Ол – мұқияттылық, өзара құрмет және жол қозғалысы ережелерін сақтау, – деп атап өтті Павлодар облысының полиция департаментінде.
Қызылордада полицейлер ауа райының қолайсыздығына байланысты 100-ге жуық жүргізушіге көмек көрсетті
16:23, 26 желтоқсан 2024
Қызылордада полицейлер ауа райының қолайсыздығына байланысты 100-ге жуық жүргізушіге көмек көрсетті
Түркістан облысында жүргізушілер қолайсыз ауа райында көмектескен полицейлерге алғыс білдірді
12:55, 13 желтоқсан 2024
Түркістан облысында жүргізушілер қолайсыз ауа райында көмектескен полицейлерге алғыс білдірді
Аягөзде жолда тұрып қалған жүк көлігі өзге жүргізушілерге қолайсыздық туғызды
17:51, 17 желтоқсан 2025
Аягөзде жолда тұрып қалған жүк көлігі өзге жүргізушілерге қолайсыздық туғызды
