Қоғам

Қайда кетеді, кім келеді: Қазақстандағы миграция көрсеткіштері

13.03.2026 12:38
Қазақстанда үшінші жыл қатарынан оң миграциялық ағын тіркеліп отыр, деп хабарлайды Zakon.kz.

2026 жылғы 13 наурызда Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігінің Ұлттық статистика бюросы 2025 жылғы миграциялық көрсеткіштерді жариялады: елге 23 761 адам келген, ал кеткендер саны 7 608 адамды құраған. Сыртқы миграция бойынша оң сальдо 16 153 адам болды.

"2024 жылмен салыстырғанда Қазақстаннан шығушылар саны 40,2%-ға азайды, ал елге келгендер саны 18,9%-ға төмендеді", – делінген ведомство хабарламасында.

Негізгі миграциялық алмасу ТМД елдерімен жүзеге асады. Олардың үлесі барлық келгендердің 81,8%-ын, ал кеткендердің 71,8%-ын құрайды. Басқа елдер арасында ең көп келгендер – Қытай, Моңғолия және Германия, ал көбіне азаматтар Германия, Польша және АҚШ бағытында кеткен.

Тұрақты тұру үшін ең көп келген адамдар таңдаған аймақтар: Алматы облысы – 5 754 адам, Алматы қаласы – 4 068 адам, Маңғыстау облысы – 3 562 адам.

Елден ең көп кеткендер Қарағанды облысында – 1 451 адам, Алматы қаласында – 757 адам және Шығыс Қазақстан облысында – 685 адам тіркелген.

Сырттан келгендер мен кеткендердің негізгі үлесі 35–39 жас аралығындағы азаматтар құрайды. Келгендер мен кеткендер арасында техникалық және экономикалық білім алғандар басым.

"Ішкі көші-қон көлемі 2024 жылмен салыстырғанда 13,6%-ға артты. Аймақтар арасындағы көші-қон бойынша оң сальдо төрт өңірде қалыптасты: Астана қаласында – 87 459 адам, Алматы қаласында – 33 126 адам, Шымкент қаласында – 15 130 адам, Алматы облысында – 12 110 адам", – деп қорытындылады Ұлттық статистика бюросы.

Естеріңізге сала кетейік, бұған дейін полиция азаматтың Қазақстан азаматтығынан автоматты түрде шығуы мүмкін жағдайларды атаған болатын.

Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
